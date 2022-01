Vláda dělá politické gesto, ale za naše peníze, nesouhlasí se zmrazením platů šéf Soudcovské unie

Od února platy politiků, soudců a státních zástupců 11 měsíců neporostou, rozhodla vláda. Soudci ale tvrdí, že jde o protiústavní krok, a prezident Soudcovské unie Libor Vávra namítá, že soudci nejsou politici a jejich platy se odvíjí podle jiné logiky. „V této mimořádné situaci je tento akt solidarity ze strany ústavních činitelů, tedy i politiků a soudců, správný,“ okomentoval rozhodnutí vlády senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Pro a proti Praha 21:43 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Libor Vávra | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Náš plat se odvíjí od průměrné mzdy. Jak se mění platy ostatním, mění se i s ročním zpožděním nám. My bychom nedostali přidáno, kdyby nestoupaly platy i všem ostatním služebníkům státu. Nechceme být solidární s politiky, chceme být solidární s běžnými zaměstnanci této země,“ vysvětlil svůj nesouhlas Vávra.

Senátorka ale připomíná, že kromě dopadů pandemie roste také inflace a cena energií. „Proto věřím, že se i mezi soudci najde mnoho těch, kteří pochopí, že situace v roce 2022 není jednoduchá.“

To ale nahrává Vávrovi. „Právě proto předloni Parlament změnil naše platy tak, že se odvíjejí od průměrné mzdy v celém hospodářství, do té doby to bylo z platů úředníků. Nemůžeme tedy dostat přidáno, když na tom ostatní budou špatně. Jde nám o to, aby do toho nezasahovali politici. A vadí nám, že tady vláda dělá politické gesto, ale za naše peníze.“

Jelínková odmítá, že by zmrazení platů politiků a soudců bylo populistickým gestem. „Garantuji vám, že lidé si za čtyři roky ani nevzpomenou, že si naše vláda na začátku svého působení zmrazila platy, a nikdo to neocení. V tento moment je to opravdu jen akt solidarity, týká se to také výdajové stránky státního rozpočtu, je třeba hledat úspory.“

Nedostatek solidarity?

Zástupce soudců odmítá, že by nebyli solidární. „Před šesti lety jsme s vládou uzavřeli dohodu, kdy nám byla špatně vyplácena mzda a stát nám dlužil čtyři miliardy korun. A soudci a státní zástupci se vzdali 3,5 miliardy, protože stát argumentoval, že je na tom špatně. Uráží mě tedy, mluví-li se o nedostatku naší solidarity.“

„Neřekla jsem, že soudci nejsou solidární,“ odvětila Jelínková. „Ale apeluji, abychom ještě jednou všichni byli solidární. Doufám, že se celkově situace zlepší, pandemie pomalu skončí a souběh dalších věcí dopadající na stát a peněženky občanů už takový nebude,“ dodala.

Prezident ale upozorňuje, že soudci nemohou být součástí politické hry či soupeření. „To je důvod, proč Andrej Babiš (ANO) svůj návrh na zmrazení platů ústavních činitelů na rok 2022 pozměnil tak, že u soudců a státních zástupců to vzal zpátky. Pochopil, že by si tím uřízl ostudu,“ popsal Vávra.

„Chápu, že soudci musí být nezávislí – stejně jako politici. Úspora 600 milionů tímto opatřením se může zdát jako malá, ale pořád jsou to velké peníze, které stát může použít na jiné věci včetně pomoci nejpotřebnějším. Tento akt solidarity nezávislost ani majetkové poměry soudců a státních zástupců neovlivní,“ řekla Jelínková.

