Další zkracování soudních řízení? ‚Může to uškodit chudším lidem,‘ varuje prezident Soudcovské unie

České soudy v loňském roce řešily méně případů, přesto se délka řízení mírně prodloužila. Čím to je? Proč mnozí obžalovaní čekají na rozhodnutí, jestli půjdou do vězení, dokonce několik let? A kdy se začnou zveřejňovat na internetu všechny rozsudky českých soudů? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Libor Vávra, prezident Soudcovské unie. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:14 14. srpna 2021

Průměrná délka civilního řízení u okresního nebo obvodního soudu loni byla 281 dnů, u trestních případů šlo u okresního nebo obvodního soudu o 201 dnů. Nešlo by to rychleji?

Myslím, že rychlost začínáme přeceňovat. V civilních věcech jsme šestí nejrychlejší v Evropě. V čem jiném jsme ještě šestí mezi nejvyspělejšími státy? Je to obrovský úspěch, a to na největší změny ještě čekáme. Věřím, že pokud přijmeme modernější procesní předpisy, může se řízení ještě skokově zrychlit.

Jinak jsme se ale dostali na samou hranu zdravého rozumu. Čím víc budete délku řízení zkracovat, tím hůř si chudší lidé obstarají právní radu. Když jste velmi bohatý člověk, začne advokátní kancelář pracovat okamžitě, když jí zavoláte.

Pro člověka, který se obtížně orientuje, trvá řadu týdnů, než zjistí, kam má jít, než se ho ujme advokát placený státem. Pro řadu lidí je rychlost nepříjemná a představuje určitou míru nespravedlnosti.

Zkracování by tedy podle vás bylo už kontraproduktivní.

Jsou tu celé agendy, které bychom měli zkrátit, a to i razantně, ale mluvit o tom jako o jediném cíli je nebezpečné, v některých případech to může budit nespravedlnost.

Které agendy by se měly zkrátit?

Nyní se například podařila obrovská věc: po letech odporu Parlament akceptoval návrh ministerstva spravedlnosti, aby bylo možné uzavírat dohody o vině a trestu i u nejzávažnější trestné činnosti. A najednou vidíte, že pro řadu obžalovaných se vyplatilo dohodu uzavřít a místo mnohaměsíčních procesů tu máme půldenní vyjednávání státního zástupce s obhajobou.

