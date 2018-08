Tajná nahrávka jako důkaz. O podjatosti soudkyně Šperlichové se bude rozhodovat znovu

Lebánkův případ

Senát v čele se Šperlichovou uložil v červnu Lebánkovi 5,5 roku vězení za nelegální výrobu cigaret. Potrestal i další aktéry. Pokud by Vrchní soud v Olomouci naznal, že Šperlichová byla podjatá, mohl by to Lebánkův advokát uplatnit v dalších procesních krocích. Rozhodnutí o vězení je zatím totiž nepravomocné.