Soudkyně z Ústí nadýchala 1,8 promile. U soudu se hájí, že před jízdou měla bromhexin a stopangin

Místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Markéta Lehká u soudu v Mostě v úterý odmítla, že řídila pod vlivem alkoholu. Hlídka jí při dechové zkoušce loni v prosinci naměřila 1,8 promile. Podrobit se krevnímu testu Lehká nechtěla. U soudu v úterý řekla, že měla bromhexin a následně si stříkla stopangin. Znalec zcela vyloučil, že by naměřené hodnoty byly způsobeny uvedenými léky. Ženě hrozí až rok vězení. Most 15:21 25. srpna 2020

Soudce Benno Eichler navrhl Lehké provedení vyšetřovacího pokusu s tím, že by přímo v soudní síni požila léky a následně se provedla dechová zkouška. Na to obhájce reagoval slovy, že si to musí s klientkou rozmyslet.

„Celé záležitosti je mi nesmírně líto, je mi nepříjemná. Tvrdím, že jsem neřídila pod vlivem alkoholu,“ řekla soudkyně. Lehká uvedla, že v ten den ji nebylo moc dobře. Policista ji v Mostě zastavil po páté hodině odpolední na cestě z tréninku synů.

Řekla, že si před jízdou vzala 40 až 50 kapek bromhexinu, který používá, když má problémy s hlasivkami. „Kluci byli rozjívení, dostala jsem záchvat kašle a několikrát jsem si stříkla stopangin,“ uvedla.

Policista u soudu řekl, že automobil zastavil kvůli tomu, že vozidlo začalo přejíždět z pruhu do pruhu a následně přejelo lehce do protisměru. „Dal jsem pokyn k zastavení a zavolal kolegy, že budu potřebovat přístroj na dechovou zkoušku,“ uvedl.

„Cítil jsem trochu zápach alkoholu v autě,“ uvedl. Následně řidičku vyzval, aby vystoupila. Na dotaz, zda pila alkohol uvedla, že požila léky.

Výsledek první dechové zkoušky provedené v 17.28 byl 1,8 promile a u druhé provedené v 17.33 byla hodnota 1,75 promile. „Není vůbec o čem diskutovat. Byl to alkohol, k tomu není co více dodat,“ uvedl znalec obžaloby Jiří Fišer.

U stopanginu je podle něj možné, že koncentrace vyletí velmi rychle nahoru, následně však rychle padají dolů. U druhého dechové zkoušky by tak podle Fišera byla hodnota již mizivá.

Další dva v úterý vyslechnutí policisté řekli, že z řidičky byl cítit alkohol a motala se. Obhajoba požádala soud o doplnění dokazování. Chce předložit vlastní znalecký posudek. Soudce Eichler odročil hlavní líčení na 8. září.

Případem se zabývá ministerstvo spravedlnosti. S Lehkou zahájilo správní řízení o dočasném zproštění výkonu funkce místopředsedkyně krajského soudu a soudkyně. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka v úterý řekl, že se zpracovává rozhodnutí. „Řízení tedy stále probíhá a rozhodnuto bude v dohledné době,“ uvedl.