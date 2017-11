Soudkyně: Nečas úmyslně nevypovídal pravdu, jeho vztah k Janě Nečasové byl submisivní

Bývalý premiér Petr Nečas podle soudkyně nevypovídal u soudu v kauze zpravodajství pravdu, a to navzdory poučení o možných následcích křivé výpovědi. Důvodem byl podle soudkyně submisivní vztah k Janě Nečasové. Ta byla odsouzena ke dvouletému podmíněnému trestu za zneužití Vojenského zpravodajství. Praha 13:25 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér Petr Nečas (ODS) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nečasova výpověď je podle soudkyně v rozporu s tím, co veřejně říkal v roce 2013 z pozice premiéra, tak i s pořízenými záznamy o sledování. Nečasova výpověď je i v rozporu s výpovědí zpravodajců v přípravném řízení.

Obvinění tvrdili, že neprováděli sledování, ale tzv. kontrasledování kvůli tomu, že se premiér obával o bezpečí své rodiny. To u soudu pronesl i bývalý premiér a předseda ODS. Nečas řekl, že dal ke sledování pokyn on. To ale bylo podle soudkyně Pavly Hájkové důkazy vyvráceno.

Médiím totiž původně sdělil, že o sledování své tehdejší manželky nevěděl a nerozhodl. Ze záznamů zpravodajců zase vyplývá, že jejich služba končila vždy, když se premiér vrátil domů, a pozorování se zaměřovalo výhradně na Radku Nečasovou, nikoliv i na její děti.

Nečas se rozhodl úmyslně vypovídat nepravdivě kvůli svému vztahu k Janě Nečasové, který byl submisivní, míní soud. „Komandovala ho, nadávala mu. On se jí omlouval a škemral," připomněla soudkyně zachycené telefonní odposlechy.

„Motivací, proč se svědek Nečas rozhodl i přes zákonné poučení o možných následcích křivé výpovědi vypovídat nepravdu, je snaha prospět obžalované Nečasové," konstatovala Hájková.

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil Janě Nečasové (dříve Nagyové) dvouletý podmíněný trest a také pětiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích státní správy za zneužití Vojenského zpravodajství. Ostatní obžalovaní rovněž dostali podmínky - bývalý šéf zpravodajství Milan Kovanda a zpravodajec Jan Pohůnek 20 měsíců, Kovandův předchůdce Ondrej Páleník 18 měsíců. Soud jim také na pět let zakázal působit ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech. Středeční rozhodnutí není pravomocné.