Soudkyně nechala muže osm dní nezákonně ve vazbě. Stíhat ji nebudeme, rozhodlo zastupitelství

Muže obviněného z prodeje a výroby drog nechala ve vazbě protizákonně. Soudkyně Okresního soudu v Liberci Lenka Zhoufová totiž o den propásla lhůtu, v níž měla o prodloužení vazby rozhodnout. Místo aby muže propustila, jak nařizuje zákon, vazbu mu prodloužila a na rozhodnutí dala den staré datum. Hrozilo jí za to obvinění. Krajské státní zastupitelství ale rozhodlo, že Zhoufovou stíhat nebude. Postačil kárný postih, zjistil server iROZHLAS.cz. Praha 6:00 1. listopadu 2017

„Dospěli jsme k závěru, že by v případě stíhání šlo o dvojí postih. Určitou variantu naznačil Nejvyšší správní soud, ale my jsme si to vyhodnotili tak, že tam prostor pro její stíhání není,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ústecký krajský státní zástupce Jan Jakovec.

Mladá soudkyně chybovala loni v květnu. Tehdy musela rozhodnout, zda výrobci a prodejci drog prodlouží vazbu. Termín jí ale o den utekl, což se dozvěděla až od mužovy obhájkyně.

Obviněného tak správně podle zákona měla okamžitě propustit. Místo toho mu vazbu prodloužila zpětně a svoje rozhodnutí antedatovala. Obviněný muž kvůli tomu zůstal osm dní protizákonně ve vazbě.

Případ se dostal k Nejvyššímu správnímu soudu, který za to Zhoufovou na rok potrestal 25procentním snížením platu. Jenže do věci se vložily také Národní centrála proti organizovanému zločinu a Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Soudkyni tak reálně hrozilo trestní stíhání. I přes to, že Nejvyšší správní soud konstatoval, že takový postup by byl příliš tvrdý.

Jan Jakovec | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Soud: Postačí kárný trest

„Aniž by soud jakkoli bagatelizoval toto jednání či újmu způsobenou obžalovanému nezákonným pobytem ve vazbě v trvání bezmála 8 dní, má za to, že na kárně obviněnou lze dostatečně výchovně působit prostředky kárného práva a že v souladu právě se zásadou subsidiarity trestní represe není třeba, aby trestní řízení v její věci pokračovalo,“ píše v rozhodnutí ze 7. června předseda kárného senátu Jakub Camrda.

Vyhráno Zhoufová nicméně stále nemá. Případ totiž ještě může zvrátit Nejvyšší státní zastupitelství.

„V rámci kontroly skončené věci lze zaujmout jiný názor. Naše zpráva tam šla minulý týden,“ uvedl ústecký žalobce Jakovec. Nejvyšší státní zastupitelství teď zkontroluje rozhodnutí ústeckých žalobců případ odložit.

„O stavu řízení jsme podrobně informováni a případem se zabýváme. O dalších případných krocích jsme ještě nerozhodli,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Případ Zhoufové není zdaleka jediným problémem severočeských soudců. Informovali jsme také o její kolegyni od Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Policie ji obvinila kvůli vyzrazení informace o nasazení odposlechů na známé její dcery. Stíhání však musela zastavit kvůli špatné kvalifikaci.