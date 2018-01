Soudkyně nechala muže nezákonně ve vazbě. 'Znovu případ otevřete a obviňte ji,' nařídil šéfžalobce Zeman

Kárný trest je příliš mírný. Šéfžalobce Pavel Zeman nařídil znovu otevřít případ soudkyně Lenky Zhoufové, která nechala nezákonně ve vazbě drogového dealera. Zhoufová za to už přišla o část platu. Krajští žalobci pak rozhodli, že to postačí a stíhat ji nebudou. Věc ale poslali ke kontrole Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které nyní nařídilo případ znovu otevřít. Zhoufovou tak zřejmě nemine trestní stíhaní, policie čeká na souhlas prezidenta. Původní zpráva BRNO 6:00 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudkyně Lenka Zhoufová při jmenování v roce 2015 na Pražském hradě. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Nejvyšší státní zastupitelství ukončilo kontrolu věci skončené se závěrem, že jednání soudkyně bylo způsobilé naplnit znaky skutkové podstaty zločinu zbavení osobní svobody a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby s tím, že kárné potrestání není v daném případě dostatečné a netvoří překážku věci rozhodnuté,“ potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Jinými slovy, soudkyni policie může obvinit i přes to, že byla již kárně potrestána.

Soudkyně nechala muže osm dní nezákonně ve vazbě. Stíhat ji nebudeme, rozhodlo zastupitelství Číst článek

Začínající soudkyně chybovala předloni v květnu. Tehdy musela rozhodnout, zda výrobci a prodejci drog prodlouží vazbu. Termín ale o den propásla, na což ji upozornila až mužova obhájkyně. Podle zákona měl tak obviněný muž jít okamžitě na svobodu, Zhoufová mu však místo toho vazbu o den později prodloužila a rozhodnutí antedatovala. Obviněný muž kvůli tomu strávil osm dní nezákonně ve vazbě.

Přišla o peníze

Nejvyšší správní soud za to Zhoufovou na rok potrestal 25procentním snížením platu. Případ ale začala vyšetřovat také policie a soudkyni tak navíc hrozilo trestní stíhání. A to i přes to, že i Nejvyšší správní soud se jí zastal s tím, že obvinění by bylo příliš tvrdé. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem pak věc uzavřelo s tím, že Zhoufová nemá být trestné stíhána, protože by čelila dvojímu postihu.



Nyní ovšem žalobci museli případ znovu otevřít. „Uložili jsme dozorovému státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích přijetí opatření, které by směřovalo k tomu, aby policejní orgán požádal prezidenta republiky o souhlas s trestním stíháním,“ dodal mluvčí Malý.

Čekají na povolení Hradu

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Litoměřicích již zpráva od nadřízených přistála, nyní se čeká na stanovisko hlavy státu, bez jejíhož souhlasu nelze soudce trestně stíhat. „Dozorový státní zástupce dal v tomto smyslu pokyn policejnímu orgánu a ten požádal pana prezidenta o souhlas. Zatím jsme ho neobdrželi,“ informovala server iROZHLAS.cz litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová.



Sama Zhoufová pro ni nepříjemný zvrat v případu odmítla komentovat. „To já vůbec nevím a nebudu se vám k tomu teď vůbec vyjadřovat,“ reagovala na dotaz.



Obvinění již čelí další severočeská soudkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Lucie Treglerová. Policie je přesvědčena, že varovala dceru před akcí policie týkající se jejích známých a dopustila se tak zneužití pravomoci úřední osoby.