Soudy a advokáti se přou o přiznání odměn. Spor má v září rozseknout ministryně Decroix
Za svou práci nedostáváme od soudů adekvátně zaplaceno, stěžují si někteří advokáti, kteří zastupují oběti trestných činů, nebo třeba děti. Soudy i podle České advokátní komory čím dál častěji nepřiznávají zmocněncům tolik peněz, kolik po nich požadují. Krácení odměn se tak v září hodlá věnovat ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Tématem sporu jsou peníze, které má advokátům proplácet stát za jednotlivé úkony, třeba za porady s klientem nebo že jsou u výslechů. Jenže se prý stává, že soudy škrtají výdaje, které jsou podle nich neúčelné, říká místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
„Soudy někdy dochází k závěru, že je postačující jedna porada s klientem a není potřeba se s ním před každým hlavním líčením radit dál. Musíme si ale uvědomit, že ten člověk fyzicky i psychicky utrpěl a přístup k němu musí být daleko citlivější,“ apeluje Novotná.
Problém má pomoct vyřešit schůzka s ministryní spravedlnosti Evou Decroix (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách na koalici Spolu), která je naplánovaná na září.
Rozhodnutí soudu
Podle místopředsedkyně advokátní komory je krácení dlouhodobý a systémový problém. Jestli advokát dostane všechny peníze, je vždy na uvážení soudce, který případ řeší, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
„Pokud by to nemělo být přezkoumáváno soudem, tak si může příslušný právník vůči státu vyúčtovat, co uzná za vhodné. Jsou tu povinnosti, co všechno se musí přezkoumávat,“ argumentuje Vávra.
Před časem na krácení odměn upozornila na sociální síti X advokátka Lucie Hrdá. A to když jí soud za zastupování tří dětských obětí výrazně snížil částku, kterou požadovala.
Advokáti, kteří zastupují u soudu oběti, jsou zapsaní v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Ten spadá pod ministerstvo spravedlnosti a obsahuje seznam právníku i například organizací, kteří pomoc nabízejí.
Advokátů tam aktuálně je přes 720, a letos to vypadá spíš na nárůst přihlášek, říká mluvčí resortu Vladimír Řepka. „Pro rok 2024 bylo do seznamu zapsáno 79 nových advokátů, během rok 2025 je zatím nově zapsáno 78. Nárůst žádostí o vyškrtnutí neevidujeme,“ vypočítává mluvčí.
S krácením odměn má zkušenosti i advokátka Klára Kalibová z organizace In Iustitia, která s oběťmi trestných činů pracuje velmi často. Situace se ale podle ní zlepšila po nedávné změně advokátního tarifu.