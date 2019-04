Poslanci chtějí prodloužit mandát předsedům soudů. Proti je ministerstvo spravedlnosti i Soudcovská unie

Řadě vrcholných představitelů tuzemské justice brzy skončí sedmileté funkční období. Ve sněmovně se přitom rodí iniciativa, která by ho předsedům a místopředsedům soudů prodloužila o tři roky. Proti je Soudcovská unie i ministerstvo spravedlnosti. Podle informací Radiožurnálu se některé zájmové skupiny snaží o změně přesvědčit poslance napříč sněmovnou. Praha 6:25 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příští rok skončí funkční období například šéfovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prodloužení mandátu na deset let by usnadnilo obsazování funkcí předsedů a místopředsedů hlavně na menších soudech, domnívá se šéf ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda z ODS. Právě na jeho návrh se časové omezení před lety do zákona dostalo.

„Docházejí funkcionáři. Na soudech, které mají 10 až 15 lidí, za chvilku není nikdo, kdo by to byl ochotný dělat,“ řekl Radiožurnálu, že sedmileté období je „spíše krátké“. „Bylo by rozumnější jít cestou dlouhodobější stabilizace soudu.“

Funkční období by prodloužil i stávajícím představitelům justice. Kteří konkrétní poslanci to plánují, nechtěl říct, stejně jako poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Lobbisté

Soudcovská unie odmítá, aby se taková změna řešila pozměňovacím návrhem, když se ministerstvo spravedlnosti chystá předložit velkou novelu zákona o soudech a soudcích.

Prodloužení mandátu by se sice nebránila, ale podle prezidentky unie Daniely Zemanové k tomu zatím chybí data.

„Nikdy zatím nebylo objektivně řečeno, na kolika soudech to skutečně činí problémy. Tyto informace zatím nemáme. Nejsem si vědoma, že by existovaly. V každém případě tím, že jsem řekla, že tady není žádná potřeba systému, tak z toho dovozuji, že by to musela být jen potřeba některých osob,“ vysvětlila Zemanová.

Podle zdrojů Radiožurnálu dokonce kvůli prodloužení mandátu obcházeli poslance lobbisté.

‚Vypadá to účelově‘

Nápad se nelíbí končícímu ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi (za ANO). „Ono to vypadá trošku účelově, že si chtějí funkční období prodloužit. Ti, kteří končili dřív, by ostrouhali a měli by sedmileté funkční období. A ti který to stihli po novele, by to najednou měli na 10 let, a to není dobře,“ řekl Radiožurnálu.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje ve vládním návrhu sedmileté funkční období zachovat. Počítá taky s výslovným zákazem jeho opakování, které už v minulosti omezil Ústavní soud.

Desetileté funkční období mají v současnosti pouze předsedové a místopředsedové nejvyšších soudů a také soudci Ústavního soudu.

Co na to soudci?

V září uplyne funkční období například předsedovi Vrchního soudu v Olomouci Robertu Grygovi. Ministerstvo spravedlnosti už začalo s výběrem jeho nástupce.

Začátkem příštího roku pak vyprší mandát šéfovi Vrchního soudu v Praze Jaroslavu Burešovi. Ten by změnu, s ohledem na údajné problémy menších soudů, uvítal.

V SMS napsal Radiožurnálu, že o tom zatím s poslanci nejednal. Jestli by se novinka měla vztahovat i na stávající funkcionáře, tedy včetně něj, odmítl komentovat. „Jelikož i mne by se to teoreticky mohlo týkat, nechci se k tomu vyjadřovat,“ uvedl.

Příští rok skončí funkční období i třem předsedům krajských soudů a šéfovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi. Ten by byl pro prodloužení mandátu, ale ne pro stávající funkcionáře.