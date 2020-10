V Česku je nedostatek přísedících. Firmy nechtějí své lidi pouštět k soudu, starší zájemce odradil covid-19

Českým soudům chybí přísedící. Například v Moravskoslezském kraji potřebuje justice čtyři desítky laických členů senátů. Podle Krajského soudu se přísedící moc do jednacích síní nehrnou, protože odměny jsou malé a navíc firmám se nelíbí, když jejich zaměstnanci sedí u soudů a nejsou v práci. Ostrava 11:13 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda krajského soudu Igor Krajdl říká, že problém jsou nejen nízké odměny, ale také neochota zaměstnavatelů. Justice proto zájemce hledá mezi starší generací (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Emíliea Rabiecová je důstojná starší dáma, které talár s fialovým límcem sluší. Šestasedmdesátiletá žena patří k dlouholetým přísedícím, ale také se rozhodla skončit.

„Končím, protože mně končí volební období a už v tom věku to nezvládám. Samozřejmě mi to bude líto, protože takovou paní předsedkyni každému doporučuji,“ popsala Českému rozhlasu Ostrava.

Zájemcům o hledání pravdy radí, aby se rozhodně přihlásili. „Jsou to různé případy, jsou tam věci, které určitě budou lidi zajímat a ať se toho nebojí, protože to není žádná fyzická práce, nemusí lopatou někde házet. Zaměstnají si trochu mozek a myslím si, že to je jenom ku prospěchu pro starší generaci. Ale apeluji i na mladé,“ dodala.

Místopředseda krajského soudu Igor Krajdl říká, že problém jsou nejen nízké odměny, ale také neochota zaměstnavatelů. „Zaměstnavatelé se dívají na své zaměstnance, kteří k soudu chodí příliš často, skrz prsty. Setkáváme se tady s tím, že nechtějí přísedící, kteří jsou třeba zaměstnáni na úřadech, chodit v úřední dny, protože je nemá kdo zastoupit,“ vysvětlil Krajdl.

Justice proto zájemce hledá mezi starší generací, jenže teď aktuálně tyto možné přísedící odrazuje koronavirus. „A samozřejmě u těchto osob koronavirus vyvolává jisté obavy o to, aby se nenakazili. Nicméně u soudu, byť se na nás vztahuje zákonná výjimka, převážná většina soudců soudí s rouškami, s respirátory, dodržujeme zde veškerá hygienická opatření. Velkou většinu výslechů děláme prostřednictvím videokonferencí, takže ani u nás není třeba se bát nějaké nákazy,“ dodal Krajdl.

Nedostatek přísedících podle vedení krajského soudu i zbytečně prodlužuje délku řízení.