Okresní i krajské soudy zpomalily. Podle Pelikána už prostoru na zrychlení justice moc nezbývá

Okresním soudům loni trvalo vyřízení prvostupňových trestních případů déle než v roce 2016. Průměrná délka řízení vzrostla o pět dnů na 201. Zpomalily taky krajské soudy. Naopak civilní řízení se u okresních soudů zrychlila o 46 dnů na 298. Vyplývá to z výroční správy ministerstva spravedlnosti. Praha 15:57 12. června 2018

Podle končícího ministra v demisi Roberta Pelikána z hnutí ANO už další prostor pro zrychlení justice není.

„V soudním řízení musíte dát prostor k vyjádření (oběma) stranám, musíte jím dat prostor na přípravu. A to zabere nějaký čas. Myslím si, že z hlediska rychlosti do budoucna s některými výjimkami – jako je třeba trestní řízení u krajských soudů - už stačí udržovat čísla tam, kde jsou, a můžeme s tím být spokojeni. To, co nás teď zajímá asi více, je kvalita soudních rozhodnutí, tam vidím prostor ke zlepšení,“ říká Pelikán pro Radiožurnál.

U krajských délka řízení vzrostla z necelých 400 na 480 dní. Pelikán to odůvodnil tím, že se advokáti učí případy prodlužovat a komplikovat. Problémy jsou podle něj u správního soudnictví, kde soudci nestíhají vyřizovat stále větší množství žalob. Největší zdržení jsou v Praze.

„Musíme se zamyslet nad tím, zda nějakým způsobem neomezit rozsah případů, ve kterých k soudu jde jít. Protože je trochu absurdní, když kvůli pokutě tisíc korun můžete využít několika soudních stupňů, kde pak náklady daňového pokladníka na spor jdou do desetitisíců,“ říká Pelikán.

Dosluhující ministr taky upozornil, že justice nutně potřebuje 40 nových soudců, které odmítá prezident jmenovat do nástupu Pelikánova nástupce. Průtahy ve jmenování popsal server iROZHLAS.cz v textu: Zeman nejmenuje 40 soudců do doby, než přijde nový ministr. Pelikán: Je to kvůli vydání Nikulina do USA.