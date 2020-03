Soukromá firma plánuje postavit hned za Prahou úplně novou obec. Chybět nebude úřad ani sportoviště

„Chápu starousedlíky, že se jim nelíbí, že se sem přižene spousta lidí, ale zároveň to neodsuzuju,“ říká obyvatel Zelenče. V nedalekých Mstěticích to vidí někteří lidé opačně. „Je celkem pochopitelné, že je to zásah do přírody.“

Podle investora Josefa Lébra z firmy Nový Zeleneč bude nové sídlo sousedit se Mstěticemi, do sousední Zelenče to bude asi kilometr a půl daleko. „My bychom chtěli tu obec koncipovat ne jako ubytovnu pro lidi, kteří si tam zakoupí byty nebo tam budou v nájmu, ale chtěli bychom, aby tam měli kompletní vyžití.“

Návrh dále počítá s dětskými hřišti, klubovnami, nebo dokonce i se hřbitovem. Stavět by se mohlo už na konci tohoto roku. „Máme k dispozici obdélník 1700 x 600 metrů,“ dodal Lébr. Záměr musí schválit úřady v rámci EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí.

Při přípravě stavby měli výhrady dva kilometry vzdálené Jirny. Podle nezávislé místostarostky Šárky Hanušové je potřeba předělat světelnou křižovatku, které stojí mezi obcemi. „To znamená nárůst dopravy o dva tisíce automobilů a ta křižovatka to nepojme.“

Nezávislý starosta Zelenče za Prosperující Zeleneč Michael Husinec je pro novou obec. „Je tady vysoká poptávka po bydlení.“ Zeleneč má přes tři tisíce obyvatel, Mstětice, které pod Zeleneč patří, mají pouhých 30 lidí. Vesnice bude mít i za splnění několika podmínek třeba i nového starostu.

Část obce se může osamostatnit, ale pouze v případě, že je pro to víc než tisíc obyvatel. Byt velký 2kk vyjde na více než tři a půl milionu korun. Ceny domů se budou odvíjet od jejich velikosti.