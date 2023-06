‚Individuální přístup k dětem je k nezaplacení.‘ Soukromých škol přibývá, platí se i 60 tisíc ročně

Počet soukromých škol v Česku se za deset let ztrojnásobil. V roce 2012 jich bylo devadesát, loni už téměř tři sta, vyplývá z dat ministerstva školství. A další vznikají. Třeba v Radnici, místní části Pavlova na Šumpersku. Zájem o ně mají lidé i přesto, že docházka do takových škol se platí. V případě soukromé školy v Řepici na Strakonicku i 60 tisíc korun ročně. Praha 10:09 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku roste zájem o soukromé základní školy. Za deset let se jejich počet ztrojnásobil (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hana Vyjídáčková, ředitelka budoucí svobodné základní školy Bystrouška v Radnici u Pavlova na Šumpersku, provází zatím ještě rozestavěnou budovu. Už v září by se tu ale měly začít učit první děti.

„Největší stavební část, která nás teprve čeká, je kompletní vybudování ústředního topení. Máme stavební firmu, ale část úprav děláme svépomocí,“ popisuje pro Radiožurnál.

Vyjídáčková je učitelkou českého jazyka a hudební výchovy pro druhý stupeň. Celkem se do chodu školy zapojí sedm lidí, mezi nimi další učitelky nebo psycholožka. Nepůjde ale o klasickou výuku.

„Pro mě jako pro učitelku i pro děti je nejpřirozenější a nejlepší volbou forma svobodné školy. V takové škole budou moci děti rozhodovat o tom, jak bude vypadat vzdělávací proces a jakým způsobem budou ve škole nakládat se svým časem,“ přibližuje.

Podle ředitelky zbývá k otevření školy kromě dokončení stavebních prací už jen razítko od hygieny. Kapacitu školy, která bude fungovat jako malotřídka, naplánovali její zakladatelé na 35 dětí. V září zatím chtějí přijmout dvacet žáků od první do páté třídy. Už teď mají plno.

„Zájem je obrovský, protože v našem regionu jsou klasické školy. Je jich tu poměrně dost, ale žádná alternativa poblíž není, nejblíž v Olomouci nebo Šumperku,“ podotýká.

Rodiče budou za docházku dětí měsíčně platit školné. „Zřizovatelem školy je spolek, takže škola se neobejde bez školného. Ačkoli bude dostávat dotace od státu, tak rodiče budou muset hradit školné ve výši 3000 korun na dítě,“ uzavírá Vyjídáčková.

Škola hrou

Soukromá základní škola Edubaa v Řepici na Strakonicku je jazykově zaměřená. Zpívat ve francouzštině tak není pro žáky třetí třídy žádný problém. Jejich starší spolužáci už za sebou mají i dvoutýdenní pobyv v zahraničí. O víkendu se z Holandska vrátil i Luk. „Bavilo mě, když jsem byl s kamarády ve škole,“ popisuje.

Edubaa patří mezi jenské školy. „Jenská škola pracuje nejvíce se společností, s třídou jako komunitou, je hodně inkluzivní. Podporuje rozvoj talentů a schopností podle možností dětí,“ popisuje ředitel Štěpán Kovář.

Škola vznikla v Řepici před pěti lety a zájem rodičů je podle ředitele stabilní.

„Převis nemáme, ale je to také tím, že nemáme žádnou reklamu ani propagaci. Jsem přesvědčen, že rodiče by si měli dobře zjistit, jaké vzdělání chtějí pro své děti,“ míní Kovář.

Do této školy chodí i syn Magdaleny Ledvinkové. „Soukromou školu jsem pro syna zvolila, přestože klasickou školu mám v podstatě za rohem. Vnímám, že syn si potřebuje přicházet na věci sám. Věřím tomu, že cesta, jak se učit, je připravit podmínky pro děti a dát jim možnost učit se v souvislostech,“ vysvětluje svůj postoj.

Stále větší zájem ze strany rodičů pozoruje základní škola Volyňka.

„Cítíme, že zájem je větší a větší, protože už letos v lednu jsme věděli, že máme první třídy plné. Myslím, že rodiče získávají větší a větší důvěru k těmto typům škol,“ potvrzuje zástupkyně ředitele Jana Křišťanová.

Za alternativní školu se Volyňka nepovažuje. „Máme školu hrou. Děláme integrovanou tematickou výuku. Všechny předměty jsou integrované do jednoho tématu, ale pořád dodržujeme to, co ukládá ministerstvo,“ zdůrazňuje.

Hana Častová Svítivá má ve Volyňce tři děti. „Ač to stojí nemalé peníze a není to úplně jednoduché udržet tři děti na takovéhle škole, vydělat na to finance, tak to určitě stojí za to. Individuální přístup k dětem je k nezaplacení,“ hodnotí.

Úroveň soukromých škol sleduje Česká školní inspekce.