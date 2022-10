‚Válka na Ukrajině je naše válka,‘ myslí si na Anglo-americké vysoké škole. Uprchlíkům tak hradí školné

Na vysokých školách v Česku studuje podle ministerstva školství přes 4600 Ukrajinců. Statistiky resortu ale neupřesňují, kolik z nich je válečnými uprchlíky a kteří v Česku žijí už delší dobu. Zhruba 700 Ukrajinců studuje na soukromých vysokých školách, kde se platí školné. Ukrajinští studenti si ho buď hradí sami, nebo můžou získat stipendium. Několik soukromých vysokých škol v Česku jim ale školné odpustilo nebo nabídlo finanční úlevy. Praha 7:02 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ne všechny soukromé vysoké školy si mohou výpadky ze svých rozpočtů dovolit (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Sedmnáctiletá Darina pochází z Kyjeva, odkud uprchla před válkou. V na konci srpna začala studovat na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Jejím oborem je obchodní administrativa zaměřená na marketingovou komunikaci.

„Marketing je moje vysněná profese. Jako asistentka marketingu jsem začala pracovat už v patnácti letech. Mám pracovní zkušenosti, ale marketing jsem nikdy nestudovala. Teprve jsem dokončila střední školu.“

Anglo-americkou vysokou školu studuje i devatenáctiletá Máša, která stejně jako Darina žila před útěkem v Kyjevě. V Praze se rozhodla pro obor humanitní vědy, společnost a kultura.

„Zatím je to skvělé. Opravdu skvělé. Bylo to těžké, ale v tom dobrém slova smyslu. Takže – je to náročné, ale jak říkám, velmi příjemné,“ směje se.

Až školu dokončí, chtěla by se Máša na Ukrajinu vrátit a podílet se na obnově své vlasti. Na Anglo-americkou vysokou školu se hlásila víc než stovka ukrajinských zájemců, škola ale přijala jen deset z nich, říká rektor Jiří Schwarz.

Prioritou je studium

„Uchazeči, už když se hlásili, museli předvést téměř dokonalou znalost angličtiny. Je jim zaplaceno plné školné, které na semestr činí zhruba sto tisíc korun, k tomu je jim poskytnuto ubytování a každý student dostává na měsíc kapesné ve výši 15 000 korun, protože nám jde o to, aby se studenti plně věnovali studiu a nemuseli pracovat.“

Anglo-americká vysoká škola vyčlenila ze svého rozpočtu na následující tři roky 16 milionů korun. Peníze mají ukrajinským uprchlíkům pomoci v dokončení bakalářského programu.

„Vždy je to rozhodování – něco na úkor něčeho jiného. Například teď o tuto částku nemůžeme učitelům zvednout platy. Přesto jsme se rozhodli takto, protože považujeme válku na Ukrajině za válku, která se nás bezprostředně dotýká. Doslova bych řekl, že se jedná o naši válku, jelikož se hraje o další vývoj demokracie a svobody v Evropě. A máme tady 51 ruských a téměř stejný počet ukrajinských studentů,“ dodává Schwarz.

Šest ukrajinských běženců v tomto akademickém roce přijala také soukromá Vysoká škola Cevro Institut. V podzimním semestru jim odpustila školné. A počítá s tím, že pokud to bude nutné, bude je finančně podporovat dál. Všechny soukromé školy si to ale dovolit nemůžou.

V těžké době alespoň slevy

„Jako soukromá škola nedostáváme ze státního rozpočtu žádnou podporu a žádné dotace, tudíž naším hlavním finančním zdrojem je školné,“ říká rektorka soukromé Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová. Na škole studuje asi 130 Ukrajinců, z toho zhruba 50 je teď v prvním ročníku.

„Na druhou stranu jsme v tomto těžkém období umožnili slevu ze školného 6000 korun všem studentům, kteří nastupují do prvního ročníku. To se samozřejmě vztahuje i na ukrajinské studenty,“ doplňuje Bohuslava Šenkýřová s tím, že naprostá většina Ukrajinců na škole studuje své obory v češtině.