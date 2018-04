'Míst je dost.' Ministerstvo často odmítá povolit soukromé ZŠ, k Ústavnímu soudu míří další stížnost

Do soukromých základních škol většinou rodiče posílají své děti kvůli alternativnímu způsobu výuky. Jenže podle státu je kapacita základních škol dostatečná a nové často odmítá povolit. Letos zatím ministerstvo školství zapsalo 14 nových soukromých zařízení, stejný počet uchazečů odmítlo. Jak zjistil Radiožurnál, kvůli této praktice zamířila k Ústavnímu soudu na resort další stížnost. Praha 6:00 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Pan Xiaozhen | Zdroj: Fotobanka Unsplash

V pražských Modřanech funguje třetím rokem při základní škole Rakovského montesorri třída. Provozuje ji nezisková společnost Via Coradata.

Už loni se chtěla osamostatnit, jenže ministerstvo školství ji odmítlo zapsat do rejstříku jako soukromou základní školu. Resort uvedl, že kapacita vzdělávacích zařízení v okolí je dostatečná.

'Míst je dostatek.' Ministerstvo často odmítá povolit soukromé základní školy. Podrobnosti zjišťoval Václav Štefan

„Podali jsme ústavní stížnost. Z našeho pohledu je to politická zakázka. Není vůle na tom, aby děti angažovaných rodičů se odlévaly do jiných systémů,“ řekla Radiožurnálu zakladatelka společnosti Via Cordata Pavla Sadilová.

Po Ústavním soudu žádá, aby rozhodnutí ministerstva zrušil. Stejně tak požaduje zrušení části školského zákona. Konkrétně tu pasáž, která resortu umožňuje odmítnout zápis školy do rejstříku v případě, že to není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání Česka nebo kraje.

Podobný návrh už loni podala taky skupina senátorů. Ministerstvo školství odmítá, že by vzniku soukromých zařízení bránilo.

„Jsou ale oblasti, kde jsou kapacity naplněny. Tam ministerstvo školství v souladu s dlouhodobým záměrem tyto školy nezapisuje,“ vysvětlil náměstek resortu Václav Pícl z ČSSD.

14 přijato, 14 zamítnuto

Resort podle něj postupuje stejně bez ohledu na to, jestli je žadatelem soukromník nebo obec. Ministerstvo letos posuzuje 49 žádostí o zápis nové soukromé základní školy do rejstříku. Zatím resort vyhověl 14 z nich.

Stejný počet zamítl. Týká se to například sítě vzdělávacích zařízení Educanet, která usilovala o vznik dvou základních škol v Ostravě a v Brně. Ministerstvo se v odůvodněních odvolává právě na dostatek míst ve stávajících školách.

Podle konzultanta společnosti EDUin Tomáše Feřteka jde o zástupný důvod. Resort by prý měl zapsat školu bez ohledu na kapacitu ostatních zařízení.

„Vidíme to na některých případech, kdy si školy žádají s podporou města. Město říká, že má nedostatečné kapacity, a přesto ministerstvo to zařazení do sítě odmítne. Takové případy se odehrály jak loni, tak letos,“ upozorňuje Feřtek.

Na ministerstvo chodí každoročně zhruba padesát žádostí. Před dvěma lety jich povolilo rekordních 44, loni už ale jen 19. V Česku fungovalo ke konci září 196 soukromých základních škol, které navštěvovalo téměř 14 tisíc dětí.