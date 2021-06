Hledání univerzálního distributora. Pojišťovny vypsaly novou soutěž na rozvoz vakcín

Svaz zdravotních pojišťoven Radiožurnálu potvrdil, že vypsal veřejnou zakázku na distributora vakcín proti koronaviru od firem Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Rozvážet by je měla jedna firma. V plánu je i veřejná zakázka na distribuci vakcín od konsorcia firem Pfizer/BioNTech. Od podzimu by je měli dostat praktičtí lékaři. Termín na podání nabídek do soutěže skončí ve středu 7. července. Praha 18:00 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovací látky firem Moderna a Johnson & Johnson distribuuje firma Avenier, vakcíny společnosti AstraZeneca firma Alliance Healthcare. Ilustrační foto | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Zakázka počítá s tím, že farmaceutické firmy Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson budou vozit vakcíny do jednoho centrálního skladu v Česku a odtud je distributor rozveze do všech krajů.

Praktičtí lékaři by měli očkovat vakcínou Pfizer. Podle šéfa sdružení se domluvili s ministerstvem Číst článek

„Tyto očkovací látky jsou rozděleny do dvou kategorií z hlediska aktuálně známých teplotních požadavků na jejich skladování a distribuci,“ přiblížil Radiožurnálu výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Vakcíny firmy AstraZeneca se rozváží za běžných ledničkových teplot, oproti tomu očkovací látky zbylých dvou firem zmražené.

Vysoutěžený distributor bude mít ve smlouvě zavážku vakcín pro bezmála šest tisíc praktických lékařů i 250 stávajících očkovacích míst.

Podle současných pravidel by ale měli vakcíny firem AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson dostávat pouze praktici a proočkovat jimi seniory kteří na očkování stále ještě čekají.

Dosud vakcíny těchto tří firem rozvážejí společnosti, které pojišťovny vybraly v nouzovém stavu ve zrychlených soutěžích, takzvaných jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU).

Očkovací látky firem Moderna a Johnson & Johnson distribuuje firma Avenier, vakcíny společnosti AstraZeneca firma Alliance Healthcare. Od začátku se počítalo s tím, že pojišťovny na jejich rozvoz vypíší i standardní zakázku.

Pfizer k praktikům

Změny se týkají i distribuce vakcín společností Pfizer a BioNTech. Svaz zdravotních pojišťoven potvrdil, že i pro jejich další rozvoz nyní připravuje otevřené zadávací řízení.

Čekaní na CureVac Svaz zdravotních pojišťoven Radiožurnálu také řekl, že zatím nebude hledat distributora vakcíny německé farmaceutické společnosti CureVac. Tu už od půlky února posuzuje Evropská léková agentura. Pojišťovny prý ale dosud nemají dostatečné informace k podmínkám distribuce této očkovací látky.

„Tady jsme ale úplně na začátku, kdy ministerstvo zdravotnictví pro pojišťovny připravuje základní podklady, které jsou nezbytné pro nastavení pravidel pro budoucí realizaci distribuce,“ uvedl Balada.

Kvůli náročným přepravním podmínkám hlubokozmražených vakcín měla od prosince loňského roku distribuci vakcín na starosti sama farmaceutická firma.

Zaváží je do asi třech desítek místo v celém Česku. Evropská léková agentura ale v květnu rozhodla o tom, že tyto očkovací látky vydrží až měsíc v běžné lednici, což umožňuje distribuční systém změnit.

Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Radiožurnálu v úterý řekl, že se s ministerstvem zdravotnictví dohodl na rozvozu očkovacích látek firmy Pfizer přímo do ordinací praktických lékařů.

„Je to naprosto zásadní, protože Evropská unie se spoléhá na Pfizer i při eventuálních přeočkováních třetími a dalšími dávkami,“ uvedl Šonka.

Ordinace by preparát měly dostat od podzimu. „Doufám, že to bude hned na začátku září,“ dodal Šonka s tím, že distributor by měl mít nově oprávnění velká balení vakcín dělit a rozvážet je po jednotlivých ampulích.

Kvůli náročnějšímu skladování a velkým balením vakcín očkovala vakcínami od Pfizeru dosud v drtivé většině jen vakcinační centra.