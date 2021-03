Nechal se soudce Sovák uplatit obrazem pro turisty? ‚Byl pro Bíbu, stál asi 15 tisíc,‘ tvrdí stíhaný malíř

Za vydírání měl jít Armén Gagik Tonyan na šest let za mříže, nakonec byl ale zproštěn obvinění. Podle policie ohnutý rozsudek zařídil Zdeněk Sovák, nyní už bývalý soudce pražského vrchního soudu, a to výměnou za obraz. Tonyan, jenž je v korupční kauze taky obviněn, tvrdí, že se Sovákem se nezná. Malba prý měla být pro jejich společného známého Milana Bíbu. „Pomáhal mi se zařizováním invalidního důchodu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ve své galerii. Praha 5:00 6. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gagik Tonyan před obvodním soudem, který ho poslal na začátku prosince do vazby. Z té ho na konci ledna propustil pražský městský soud | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Géčko“. To je podle policejních odposlechů přezdívka obviněného Arména Gagika Tonyana. Ten měl - podle kriminalistů - darovat bývalému soudci Sovákovi obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun za to, že pro něj zařídil ohnutí rozsudku.

Jako prostředník mezi oběma aktéry měl sloužit invalidní důchodce a Sovákům přítel Milan Bíba.

Kauza soudce Sováka Korupční aféra úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek ve prospěch stavební firmy, a to za 50 milionů korun. Případ iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to - podle policejního obvinění - pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O připadu iROZHLAS.cz informoval ZDE.

Obvinění v kauze čelí celkem pět lidí.

Teď Tonyan poprvé představil svou verzi. Někdejšího soudce Vrchního soudu v Praze podle svých slov nezná a nikdy ho neviděl.

„Znám se jen s Milanem Bíbou. Ten mi pomáhal se zařizováním invalidního důchodu,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz ve své malé galerii Harlequin v centru Prahy. Zdravotní potíže má Tonyan od července 2016, kdy po něm na Zličíně střílel krajan Noryar Tsaturyans.

Za službu věnoval podle svých slov Bíbovi dar. „Dal jsem mu obraz Staroměstského náměstí,“ přibližuje Tonyan. Právě tuto malbu ale kriminalisté nalezli při domovní prohlídce u Sováka.

Kde se tam vzala? Podle Tonyana ji Sovákovi Bíba daroval. „Samotného mě to překvapilo, ale nemám do toho co mluvit. Je to jeho věc, dal jsem mu to a hotovo,“ tvrdí malíř, kterého Obvodní soud pro Prahu 1 společně se Sovákem a s Bíbou poslal do vazby. Na konci ledna ho ale pražský městský soud propustil.

Gagik Tonyan ukazuje obraz Staroměstského náměstí. Podobný - jen trošku větší - podle svých slov daroval Milanu Bíbovi | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Částka nesouhlasí?

Ani odhadnutá více než stotisícová hodnota obrazu podle arménského malíře nesedí. Podobné obrazy totiž prodává za zlomek - za cenu okolo deseti tisíc korun.

„Maluje mi to kluk přímo z Arménie, je profesionál. Já mu pošlu fotku, zaplatím mu několik eur, on mi pošle zpátky obraz a prodáváme to dál. Kupují to hlavně turisté,“ popisuje Tonyan své podnikání. Obraz Staroměstského náměstí zabavený u soudce Sováka podle něj stojí maximálně patnáct tisíc korun.

V galerii ovšem prodává i obrazy, které sám namaloval. Ty jsou dražší. „Jsem akademický malíř, se svými obrazy jezdím i na výstavy. Třeba tenhle stojí třicet pět tisíc,“ ukazuje na obraz ryby.

‚Picassa nemám‘

Podle policejní verze příběhu měl obviněný soudce Zdeněk Sovák zařídit pro „Géčka“ nižší trest. Městský soud v Praze ho totiž odsoudil na šest let za mřížemi za vydírání ve stadiu pokusu. Před pěti lety měl na schůzce v kavárně Platýz donutit muže s iniciály R. H. k podpisu patnáctimilionové směnky.

Tonyanova galerie Harlequin | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sovák pro Tonyana sepsal instrukce, kterými se měl řídit - například nedorazit k líčení. Nakonec to ale ani nebylo třeba. Jednání nařízené na březen se totiž zrušilo kvůli koronaviru.

Sovák ale podnikateli předal přes Bíbu podobné instrukce v květnu, stojí v policejním obvinění. Soudce doufal, že případ pravomocně ukončí. Nebylo to přitom poprvé, co o něm rozhodoval. Na stůl se mu kauza dostala už v minulosti, kdy předchozí rozsudek městského soudu zrušil a vrátil k novému projednání.

Při druhém pokusu Sovák podle kriminalistů počítal s tím, že se pokusí napsat „neprůstřelný“ verdikt. A na konci loňského května ho také vyřkl. Na odsouzení za vydírání podle něj nebyl dostatek důkazů.

Co bylo dál? „Vzkaž dědovi, že budu hledat rám, který se hodí na Picassa,“ řekl podle kriminalistů Tonyan Bíbovi po Sovákově rozhodnutí.

„Od Picassa zatím obraz nemám, nevím, kdo to psal. Ani Dalího nemám,“ komentuje ovšem malíř policejní verzi s tím, že soudce opravdu nezná.

Gagik Tonyan je autorem vetšiny obrazů ve své galerii | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz