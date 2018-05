Očkování proti spalničkám pro dalších 500 zdravotníků z ambulancí, rozhodla hygiena

Hygienici nařídili v Praze očkování proti spalničkám pro dalších 508 zdravotníků z centrálních příjmů a příjmových ambulancí nemocnic. V pátek o tom informoval mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík. V poslední době už bylo mimořádně naočkováno přes 250 pražských zdravotníků. Praha 9:10 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalších 500 zdravotníků v Praze bude očkováno proti spalničkám. (Ilustrační snímek) | Foto: pixabay.com

V Česku bylo zatím letos zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 73 v Praze. Kvůli spalničkám byl před dvěma týdny omezen provoz urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Motole, znovu se otevře v pondělí.

„Mimořádné očkování zaměstnanců centrálních příjmů a příjmových ambulancí pražských nemocnic je další z preventivních kroků, které v současné situaci při výskytu spalniček v Praze řešíme,“ uvedl ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Očkování se nebude týkat zaměstnanců všech urgentních příjmů. „Toto očkování se ale nebude týkat těch, kteří se prokáží dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám, a osob, které onemocnění prokazatelně prožily, a osob, u kterých testy prokázaly dostatečnou hladinu protilátek,“ dodal.

Od začátku roku bylo vyšetřeno na přítomnost protilátek skoro 2000 pražských zdravotníků. „Kvůli nízké nebo žádné hladině protilátek bylo proto následně očkováno již 254 zdravotníků,“ řekl s tím, že po v pátek vyhlášeném očkování jich bude kolem 800.

Motolská nemocnice uzavřela lůžkovou část urgentního příjmu pro dospělé 20. dubna. Důvodem byla nutná izolace zaměstnanců po kontaktu se spalničkami, protože se jeden zaměstnanec nakazil. Záchranná zdravotnická služba proto vozila pacienty do jiných nemocnic. Podle webu nemocnice bude provoz obnoven v pondělí 7. května v 08:00.

Spalničky začínají podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, proti této chorobě se očkuje již od roku 1969. Imunita vzniklá očkováním může ale po 30 až 40 letech postupně slábnout.