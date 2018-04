Ochrana proti spalničkám u některých dospělých slábne. Další očkování si ale musí zaplatit sami

Imunita proti spalničkám u některých dospělých slábne. Lidé nepřicházejí s tímto onemocněním příliš často do styku, a postupně tak přicházejí o potřebné protilátky. V Radiožurnálu to řekl náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Pokud by se ale starší lidé chtěli nechat znovu očkovat, museli by za to zaplatit. Doporučujeme Praha 17:14 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V posledních čtyřech letech je to už třetí epidemie spalniček. Čím to, že se nemoc, která u nás byla prakticky vymýcená, stále vrací?

Kombinuje se tady řada faktorů. Asi tím nejhorším je klesající proočkovanost. Pak je to vyšší výskyt v okolních evropských zemích a import nákaz z těchto zemí. A také to, že u starších osob může docházet k vyvanutí imunity a mohou pak onemocnět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ochrana proti spalničkám u některých dospělých slábne. Důvod vysvětluje šéf České vakcinologické společnosti Roman Prymula

Ohroženi jsou zejména lidé mezi 35 až 50 lety. Vakcína z dětství tedy slábne?

Je to tak, není ani rozhodující, jestli to bylo jednodávkové nebo dvoudávkové schéma. Hlavní faktor je ten, že když se vakcína zaváděla do praxe, tak se předpokládalo, že lidé se budou s tímto onemocněním přirozeně setkávat, a jejich imunita se ubrání. Člověk neonemocní a získá posílení protilátek a takto to bude celoživotně. Dlouhou dobu ale máme poměrně málo případů spalniček, proto dochází k tomu, že lidé už takto přirozeně chráněni nejsou.

Pokud by lidé chtěli od lékaře přeočkovat, uhradí jim to pojišťovny, nebo si to budou muset zaplatit sami?

Povinnost, která je u nás, platí pro děti, které jsou do osmnáctého měsíce věku. Druhá dávka teď byla posunuta na pátý až šestý rok věku. U nich je to zdarma, ostatní si tu musí uhradit.

Spalničky: Česko čelí třetí epidemii za poslední čtyři roky. Počet nemocných se blíží ke stovce Číst článek

Jak se spalničky projevují?

Spalničky se šíří respirační cestou. Po střední inkubační době 10 až 21 dnů propukne onemocnění, které je v první fázi podobné chřipkovému onemocnění, tedy rýma a teoreticky i kašel. Potom se vyskytne exantém, tedy jakési skvrny na kůži, které se šíří z hlavy na trup.

Bohužel tam jsou i komplikace, které jsou závažnější. Virus spalniček je poměrně schopen ovlivňovat imunitní systém a může dojít k zápalu plic. Nejsložitější komplikace je zánět mozku, kdy dotyčný jedinec může i zemřít.