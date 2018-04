Ve středních Čechách se objevilo už 20 případů spalniček. Do kontaktu s nemocí přišli i záchranáři

Ve Středočeském kraji se objevily zhruba dvě desítky případů spalniček. Nakažení jsou z Berounska a Kladenska. Nemoc se do regionu podle lékařů nejspíš dostala z Prahy. Na Hořovicku se do kontaktu s nemocnými dostali členové zdravotnické záchranné služby a museli do karantény. Praha 12:44 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti spalničkám je v Česku povinné od roku 1969. | Foto: pixabay.com

„V současné chvíli je 13 záchranářů z Hořovic, kteří přišli do přímého kontaktu s nákazou, v karanténě. A to až do doby, než budou k dispozici výsledky krve na protilátky,“ přiblížila Radiožurnálu mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

„V případě, že se u těchto záchranářů ukáže nízká hodnota protilátek, tak budou v karanténě muset zůstat 21 dní a budou přeočkováni,“ dodala.

Záchranáři z Kladna a Berouna si podle Effenbergové nechají přítomnost protilátek otestovat i bez přímého kontaktu s nakaženými.

Problémy s nemocí má i pražská motolská nemocnice, která musela uzavřít lůžkovou část urgentního příjmu poté, co se spalničkami nakazil jeden ze zaměstnanců a jeho kolegové pak museli do karantény.

Vysoká nakažlivost

Spalničky jsou vysoce nakažlivé i před tím, než se u pacientů projeví jejich první příznaky. Těmi jsou horečka, rýma, kašel, slzící oči, bělavé tečky se zarudlým okolím na sliznici tváří a vyrážka.

„Ve chvíli, kdy se objeví vyrážka a je tam i nález uvnitř ústní dutiny, tak je jasno,“ řekl Radiožurnálu ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné od roku 1969.