Zdržení zprávy o extremismu kvůli referendu ČSSD a zmínkám o SPD? ‚Týden nehraje roli,‘ odmítá Metnar

Zpráva ministerstva vnitra o extremismu vyjde později. Podle online deníku Aktuálně.cz se v dokumentu píše o SPD Tomia Okamury jako o hnutí, které má mnohdy radikálnější názory než pravicoví extremisté. To má být i důvodem odložení vydání zprávy, která se podle ministerstva obvykle vydává v druhé půlce května. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) zdržení potvrdil, odmítl však souvislost s SPD. Okamurovo hnutí se proti informacím ohradilo. Praha 14:15 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Lubomír Metnar | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Podle tvrzení Aktuálně.cz už dokument experti z ministerstva vnitra dokončili a čeká se na podpis ministra vnitra Metnara. Sám ministr odložení vydání potvrdil. „Ta zpráva musí být vyprecizovaná. Na příští či přespříští vládě to asi nebude.“

Kotenovi z SPD chybí dva doklady pro bezpečnostní prověrku. ‚Celkem jsem si zahledal,‘ říká Číst článek

Radikálnější než radikálové

Online deník spekuluje, že zdržení souvisí s aktuálním vnitrostranickým referendem ČSSD o vládní spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Dokument se má totiž zmiňovat o hnutí SPD a označovat ho v řadě postojů radikálnější, než jsou „představitelé tradičních pravicových extremistických stran“.

„Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran,“ cituje server ze zprávy ministerstva vnitra, se kterou se podle svého tvrzení seznámil.

Širší vedení ČSSD na konci dubna jednomyslně zakázalo straně spolupracovat s SPD na celostátní úrovni. Navázalo tak na rozhodnutí stranického sjezdu, že její vláda s ANO se nesmí opírat o hlasy SPD.

SPD: typická metoda fašismu a komunismu

Mluvčí SPD Michaela Dolenská se ve vyjádření pro Aktuálně.cz proti obsahu zprávy ohradila. Hnutí není podle ní extremistické, ale vlastenecké. „Hnutí SPD nemá informace o obsahu zprávy ministerstva vnitra, která se týká extremismu. Považujeme za naprosto skandální, že obsah zprávy je v době svého zpracování a před schválením konzultován s médii,“ uvedla.

Strašák ‚Marakéšské‘ deklarace. Zavázalo se Česko k legalizaci migrace z afrických zemí? Číst článek

„Spolupráce státních orgánů a části médií v politickém boji je typickou metodou práce fašistických a komunistických režimů,“ dodala Dolenská.

'Zmínky tam jsou'

To, že se zpráva o SPD zmiňuje, potvrdil i Metnar. „Nějaké zmínky tam jsou, jelikož nejsem s finální podobou detailně seznámen, tak bych to nechtěl dál komentovat,“ uvedl.

Ministr ale odmítá, že by zdražení vydání zprávy souviselo s SPD. „Ne. To je spekulace. Nemůže to být problém, neboť jsou na hodnocení kritéria a pravidla. Chceme mít zprávu vyprecizovanou. Jestli bude o týden dříve, nebo později, nehraje roli,“ řekl.

Podle Kláry Pěknicové z oddělení komunikace ministerstva prošla zpráva vnitroresortním připomínkovým řízením. „Přesnou délku schvalovacího procesu nelze přesně určit, závisí na termínech svolání schůzí Výboru pro vnitřní bezpečnost, Bezpečnostní rady státu a vlády. Práce na dokumentu stále probíhají,“ sdělila.

Okamura vadí Ťokovi a Pelikánovi

Vymezení proti Okamurovu hnutí žádali po hnutí ANO sociální demokraté. Neúspěšně usilovali mimo jiné o to, aby členové SPD byli odvoláni z vedení sněmovny a jejích orgánů. Důvodem měly být výroky představitelů SPD, kterými zpochybňovali holokaust nebo se vymezovali vůči členství Česka v Evropské unii.

Tak vládněte, když vám to tak jde, říká Zaorálek na adresu koalice ANO, SPD a KSČM Číst článek

Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš požadavek sociálních demokratů odmítl. „Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku,“ řekl s odkazem na začátek ustavování sněmovny po volbách.

Za spolupráci s SPD v Poslanecké sněmovně kritizovali vlastní hnutí ANO například končící ministři v demisi Dan Ťok nebo Robert Pelikán. „Nechci být ve vládě, která by legitimizovala SPD. Do nedávna jsem tvrdil, že si dovedu představit podporu komunistů, ale podle toho, co předvedli s misemi, si říkám, jestli se mi do toho chce,“ popsal nedávno Ťok jeden z důvodů svého rozhodnutí dál se ve vysoké politice neangažovat.

Pelikán letos v únoru označil hnutí Tomia Okamury za fašistickou stranu. Kritizoval Okamurovy výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Předseda SPD v lednu prohlásil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.