Prezident letos pošle na konferenci SPD místo sebe vzkaz přes video. ‚Je to dostačující,‘ zní z Hradu

Zatímco loni před prezidentskými volbami mohli členové SPD vidět na své celostátní konferenci prezidenta naživo, zítra je na setkání pozdraví z promítacího plátna. Osobní pozvání SPD nepřijal. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček to zdůvodnil tím, že zdravice nahraná na video je zcela dostačující. Prezident posílá takto nahraný vzkaz politikům vůbec poprvé. Praha 13:50 13. července 2018

Na sobotní konferenci si hnutí po třech letech existence zvolí nové vedení. Některé novináře na ně ale opět zřejmě nepustí.

Svoboda a přímá demokracie se dlouhodobě těší prezidentově přízni. Miloš Zeman dorazil loni v prosinci na její konferenci, a až na kritiku zahraniční politiky hnutí většinou chválil. SPD ho záhy nepřímo podpořila v prezidentské volbě. Tomio Okamura s ním pak slavil vítězství ve volebním štábu.

Miloš Zeman v březnu, když členové SPD hlasovali ve sněmovně pro návrh, aby hradní kancléř musel mít prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné, vyjádřil nesouhlas: „Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje – byť omezené – sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou,“ řekl Zeman Mladé frontě Dnes.

A SPD ho vyslyšela. V červnu spolu s dalšími stranami prezidentem kritizovaný návrh ve sněmovně smetla ze stolu. Přesto zítra na konferenci, kde si SPD zvolí nové vedení, osobně Miloš Zeman nedorazí. „Pan prezident u příležitosti konání konference natočil videozdravici. Je to zcela dostačující,“ napsal Radiožurnálu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Potvrdil, že je to vůbec poprvé, co prezident natočil pro politiky takové video.

Tomio Okamura je s tím spokojený. Podle něj si prezident potřebuje odpočinout po náročném programu. Sám mu prý nabídl, že může poslat pozdrav virtuálně. „To nebylo tak, že by byla nějaká debata, že by nechtěl přijet. Jsem byl tázán, že by si pan prezident rád odpočinul, tak já jsem řekl, že je to v pořádku a budeme rádi, když nám pan prezident pošle videozdravici,“ přiblížil komunikaci s Hradem Tomio Okamura.

Konference opět bez některých novinářů

Letos se nejspíš zopakuje scénář, kdy hnutí SPD nepustí na konferenci některé novináře. „Pozvali jsme ta média, která nelžou a jsou vyvážená,“ přibližuje výběr médií Tomio Okamura. Pozvánku nedostali podle mluvčí SPD Michaely Dolenské mimo jiné Aktuálně.cz, Seznam.cz a DVTV.

Část mediální scény tak pravděpodobně nebude mít přístup na akci, kde Tomio Okamura bude obhajovat po třech letech existence hnutí předsednickou funkci. O žádném protikandidátovi podle svých slov neví a nominace zaznějí až na plénu konference. Jediný místopředsednický post hnutí se chystá obhajovat šéf sněmovního klubu SPD Radim Fiala. Čtvrtá nejsilnější parlamentní strana bude na konferenci diskutovat mimo jiné o přípravě podzimních komunálních voleb.