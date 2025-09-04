Jarmarky SPD v hledáčku inspektorů. Kontroly našly ‚drobné nedostatky‘ v hygieně a značení potravin
Na jarmarky SPD, kde si lidé mohou nakoupit potraviny za extra nízké ceny, se zaměřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na předvolebních akcích hnutí Tomia Okamury (kandiduje do Sněmovny) kontrolovala především kvalitu či původ nabízených produktů. Výsledek? Drobné nedostatky, které byly řešeny na místě. Dohled nad tím, zda stánkaři neprodávají zboží příliš levně, státu ale podle inspektorů nepřísluší.
„Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce realizovali kontroly během celé doby trvání putovní akce Český jarmark,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí potravinářských inspektorů Pavel Kopřiva. Kontroly tak podle něj proběhly na převážné většině předvolebních akcí SPD.
Závažná pochybení ale inspekce podle Kopřivy neodhalila. „Jednalo se o nedostatky obecně charakteristické pro stánkovou formu prodeje, to znamená drobné nedostatky v hygieně a značení,“ upřesnil mluvčí s tím, že prohřešky byly s prodejci řešeny na místě.
Potravinářští inspektoři kontroly podle Kopřivy zahájili z vlastní iniciativy i na základě vnějších podnětů. Zaměřili se hlavně na „jakost zeleniny a brambor, označení původu potravin, vyznačení povinných údajů pro informovanost spotřebitele, způsob prodeje na tržních místech z pohledu bezpečnosti potravin a hygienických podmínek prodeje“.
Mluvčí SPD Lenka Čejková k tomu redakci řekla, že hnutí přítomnost inspektorů zaznamenalo. „Kontroly na jarmarcích byly,“ napsala v SMS zprávě s tím, že ale nic zvláštního nenašly. „Nabízíme produkty českých zemědělců přesně za ceny, za které od nich vykupují nadnárodní řetězce,“ doplnila. O kontrolách informoval také server Hlídací pes.
Nízké ceny
SPD rozjelo kampaň před sněmovními volbami v květnu. Na jarmarcích, které pořádá na náměstích ve větších městech, si lidé mohou nakoupit potraviny o poznání levněji, než je možné na pultech běžných obchodů. Stánkaři tam nabízí třeba točené pivo za 15 korun, klobásu za 28 nebo kilo brambor za 8 korun.
Opoziční hnutí se nízkými cenami snaží podle mluvčí Čejkové ukázat, jak velké řetězce berou své zákazníky takzvaně na hůl. „Jarmarky ukazují, že ceny v řetězcích mají až pětinásobnou přirážku oproti výkupu. SPD tuto nespravedlnost po volbách napraví,“ poznamenala.
SPD je kvůli tomu opakovaně terčem kritiky. Podle některých expertů nabídka na jarmarcích není reálný obraz trhu. Potraviny se tam totiž prodávají za výkupní ceny od zemědělců, marže řetězců zahrnují i náklady na provoz obchodu nebo mzdy zaměstnanců.
Server iROZHLAS.cz proto oslovil také Českou obchodní inspekci, zda nejde o klamání spotřebitelů. Jejím úkolem však podle mluvčího Františka Kotrby není dozor nad cenotvorbou. „Z hlediska cen je pro nás určující to, zda byl spotřebitel s cenou platnou v okamžiku nabídky řádně seznámen,“ vysvětlil.
Zjednodušeně: pokud tak návštěvníci akce o cenách nabízených potraviny věděli předem, je to v souladu se zákonnými pravidly, ať už je výše ceny jakákoli. Z vyjádření Kotrby tak vyplývá, že ke kontrolám ze strany obchodních inspektorů nebyl důvod. Neobdrželi k tomu ani žádné podněty.