Poslanec SPD Kohoutek opět prohrál ve sporu s exčlenkou hnutí. Nazvala ho lichvářem

Poslanec SPD Jiří Kohoutek znovu neuspěl ve sporu s bývalou členku hnutí Jindřiškou Líbalovou Trpkošovou. Ta o něm na facebooku s ohledem na jeho dřívější byznys v nebankovních půjčkách napsala, že je lichvář. Nejvyšší soud v říjnu jeho dovolání odmítl, jak vyplývá z usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. Zároveň Kohoutkovi přikázal zaplatit náklady řízení ve výši 4114 korun. Brno 6:45 3. prosince 2020

Nejvyšší soud odmítl Kohoutkovo dovolání pro nepřípustnost. Poslanec SPD podle soudců nepředložil žádné námitky, které by mohly pravomocný verdikt zvrátit. Navíc také nevyvrátil, že s ním spojené firmy naplňovaly znaky lichvy.

„Obchodní společnosti, v nichž žalobce podnikal, poskytovaly krátkodobé půjčky s vysokými úroky. Pod pojmem lichva si pak průměrný adresát nejčastěji představí půjčování finančních prostředků na vysoký úrok a za jiných nevýhodných podmínek osobám nacházejícím se v takové situaci, že jim peníze neposkytne peněžní ústav; lichvářem je pak logicky osoba provozující takovou činnost,“ zopakoval Nejvyšší soud.

Odmítl také argument poslance SPD, že by pravomocný verdikt ovlivnily politické postoje královéhradeckého krajského soudu. „Na jeho stranickou příslušnost a politické názory soud nebral zřetel,“ konstatoval Nejvyšší soud.

Slovo lichvář tak bylo podle soudů od Jindřišky Líbalové Trpkošové oprávněným hodnocením. Kohoutek je navíc osobou veřejného zájmu, takže její kritika byla přípustná.

„Ještě jsem to nečetla, ale jsem ráda, že aspoň nějaká spravedlnost ještě v našem státě je,“ reagovala pro iROZHLAS.cz na verdikt soudu Jindřiška Líbalová Trpkošová. Za svými slovy, že Kohoutek je lichvář, si stojí. „Dnes to napíšu znovu. Až přijedu domů, tak dám na facebook článek, že to bylo potvrzené,“ uvedla ve středu.

Kohoutek nechtěl verdikt komentovat. „Zatím jsem se neseznámil s rozhodnutím soudu, tak nemohu dát vyjádření,“ odepsal v SMS, protože zrovna probíhalo jednání sněmovny.

Někdejší členka SPD Jindřiška Líbalová Trpkošová s předsedou hnutí Tomiem Okamurou | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Kohoutek se původně v žalobě na ochranu osobnosti domáhal omluvy a požadoval odškodné 20 tisíc korun. Částku už dříve pro iROZHLAS.cz označil za symbolickou, jelikož mu prý šlo o princip.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí nejprve rozhodl, že poslanec Kohoutek sice nemá nárok na finanční odškodnění, na omluvu ale ano. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové pak ale Kohoutkovu snahu o omluvu zamítl s tím, že jej bylo možné za lichváře označit.

Roční úrok 791 %

V rozsudku královéhradeckého soudu se píše, že Kouhoutek byl třináct let jednatelem a společníkem ve firmách Time Financial CZ a První Time Financial CZ, které poskytovaly nebankovní půjčky, svého podílu se však podle obchodního rejstříku krátce před volbami v roce 2017 zbavil.

Roční procentní sazba nákladů půjček byla uváděna ve výši 240 procent, inspektoři ale dospěli k hodnotě 791 procent, což vzaly do úvahy i soudy.

„Úrok 240 % ročně a roční procentní sazbou nákladů (RPSN) 791,68 % je tak vysoký, že nemůže být pochyb o tom, že soudy na takovou půjčku nahlížejí jako na právní jednání obsahující lichevní znak – nepřiměřeně vysoký úrok,“ stojí v rozsudku.

Senát v něm odkazuje i na předchozí praxi rozhodování soudů ohledně nepřiměřeně vysokých úroků.

RPSN zahrnuje veškeré úroky, poplatky a další náklady, které musí klient za půjčku zaplatit. Kohoutek již dříve pro iROZHLAS.cz odmítl, že by něco takového mohla být pravda.

„Vždyť za takových podmínek by si od vás nikdo ani nepůjčil. Logicky uvažující a přemýšlející člověk tomu nikdy nemůže věřit. Nikdy se nám nestalo, že by si na nás někdo stěžoval, že jsme ho o něco okradli a nedodrželi, co bylo ve smlouvě,“ vysvětloval.

Česká televize v pořadu Reportéři ČT ovšem uvedla, že Kohoutkovy firmy na rychlé půjčky dostaly kvůli nevýhodným podmínkám mnoho lidí do exekuce. Za nepravdivé údaje ve smlouvách navíc v roce 2010 dostaly od České obchodní inspekce pokutu 100 tisíc korun.