Vzpoura u pardubických okamurovců. 'Cílený puč,' brání se kritizovaný regionální šéf a poslanec Kohoutek

Část členů krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie chce odvolat současné vedení regionu v čele s krajským předsedou a novým poslancem Jiřím Kohoutkem (SPD). Vytýkají mu nedemokratické a autoritářské jednání a vadí jim jeho dřívější činnost ve firmě, která poskytovala rychlé půjčky. Pardubice 16:51 11. prosince 2017

„Jedná se o lidi, kteří pro volby nebo pro SPD nic neudělali, to je první věc. Druhá věc je, že se jedná o cílený puč. Měli by se zajímat o to, kdo dělá a kdo nedělá. Žádné autoritářské jednání nikdy neproběhlo, vždycky se o všem demokraticky hlasovalo,“ okomentoval pro server iROZHLAS.cz výtku části členů pardubické SPD krajský předseda Jiří Kohoutek.

"Nechová se k lidem tak, jak by správný předseda měl, někteří lidé byli zbaveni funkcí v hnutí, když nebyli přítomni. Dosazuje také všude své známé a vyvolává zbytečné sváry," řekl člen hnutí Jan Nový. Podle něj Kohoutek před volbami zatajil, čím se živí, což mohlo poškodit jméno hnutí. Byl jednatelem a společníkem firmy Time Financial CZ, která poskytuje nebankovní půjčky, svého podílu se podle Obchodního rejstříku zbavil.

"My jsme proti lichvářům a máme lichváře v Parlamentu, z toho vám je na zvracení," řekla Ivana Pilchová, další členka hnutí, která chce Kohoutka v čele krajské organizace nahradit někým jiným.

Neférové prostředky

Podle ní současný krajský předseda neférovými prostředky dosáhl toho, že byl prvním na kandidátce hnutí do sněmovních voleb a díky tomu se stal poslancem. Poukazuje také na to, že Kohoutek nechal na kandidátky vytisknout fotografie jen prvních šesti kandidátů, u ostatních byl pouze text. Kohoutek svůj postup za neférové jednání nepovažuje. O tom, že by část členů pardubické SPD nesouhlasila s postupem sestavení pořadí kandidátky, Kohoutek netušil.

„To je pro mě novinka, pořadí kandidátky bylo normálně zvoleno na konferenci, tak pokud tohle považují za podvodné jednání, tak to nechápu,“ zdůraznil pro server iROZHLAS.cz Kohoutek.

Styl krajského předsedy kritizují i bývalí členové. "Vím nejméně o 30 lidech, které vyloučil v posledním asi roce a půl. Nějaký důvod se vždycky našel. Kdo začal být aktivní, musel jít z kola ven," řekl ČTK podnikatel Vladimír Boštík. Krajskou organizací mu bylo ukončeno členství letos na jaře. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Úsvit přímé demokracie.

Podle Nového má krajská organizace nyní asi 45 členů. Zda se podaří prosadit Kohoutkovo odvolání, není jasné. "To záleží na tom, co si tam ještě sežene za lidi," dodal Nový.

Podobná situace se stala v polovině listopadu v Moravskoslezském kraji, kdy z hnutí SPD začali odcházet členové. Na vině byl údajně předseda a nový poslanec Lubomír Volný a jeho styl vedení místní organizace. Členové hnutí jej chtěli prostřednictvím petice zbavit mandátu.