Stíhání SPD kvůli billboardu? ‚Okamura ze sebe dělá mučedníka, funguje mu to,‘ míní politologové

Trestní stíhání SPD a jeho předsedy Tomia Okamury kvůli volební kampani platí. Státní zástupce tento týden zamítl stížnosti proti obvinění z podněcování k nenávisti. Rozhodnutí předcházel incident, který veřejně popsal Okamura. Policie měla podle něj „dovléci" zmocněnkyni hnutí k výslechu. Chce si proto stěžovat u generální inspekce, ta zatím žádný podnět neobdržela. Podle oslovených politologů se Okamura snaží obrátit stíhání ve svůj prospěch.

„V uvedené věci sděluji, že stížnosti obou obviněných osob byly dozorovým státním zástupcem jako nedůvodné zamítnuty. S ohledem na neveřejnost přípravného řízení se nelze blíže k obsahu usnesení státního zástupce vyjádřit,“ napsal serveru iROZHLAS.cz obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek.

Stíhání Okamury a jeho opozičního hnutí tak pokračuje. Za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod jim hrozí až tři roky za mřížemi.

Mluvčí SPD Lenka Čejková k tomu pro server Novinky.cz, který na posun v případu upozornil jako první, řekla, že nejde o nic překvapivého. „Dle očekávání státní zástupce stížnosti nevyhověl,“ uvedla.

Billboardy s kontroverzními motivy umístila SPD na Václavském náměstí počátkem loňského září před krajskými a senátními volbami.

Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Případ řeší kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie.

‚Vyvlečení‘ k výslechu

Rozhodnutí státního zástupce předcházel incident, který popsal Okamura na sociální síti X. Policejní vyšetřovatel podle něj ve středu „vyvlekl“ zmocněnkyni SPD na výslech, přestože se předem omluvila ze zdravotních důvodů a měla i potvrzení od lékaře.

„Vyšetřovatel nedbal jejího zdravotního stavu, nedbal, že jí tím zhorší její nemoc, nedejbůh způsobí smrt, nedbal žádných jejích práv,“ napsal Okamura. Policie podle něj se stíháním spěchá, aby mohla být podána obžaloba do nadcházejících sněmovních voleb.

Jeden z billboardů SPD na Václavském náměstí v Praze | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Policie se proti však Okamurovo nařčení ohradila. „Předvedení jsme provedli z pokynu státního zástupce a v souladu se zákonem. Celé trestní řízení probíhá samozřejmě pod jeho dozorem a jakékoliv porušení práv či zákona odmítáme,“ uvedla na síti X.

Okamura rovněž avizoval, že si bude na postup policie stěžovat u Generální inspekce bezpečnostních sborů a žádat prošetření incidentu. Ta ovšem zatím žádný podnět neobdržela.

„Generální inspekce bezpečnostních sborů takový podnět neeviduje,“ reagovala na dotaz redakce mluvčí generální inspekce Andrea Štorchová. Zda se budou věcí zabývat z vlastního popudu, nekomentovala. „K dané věci se blíže vyjadřovat nebudeme,“ doplnila pouze.

Oběť systému

Okamura se touto rétorikou snaží podle oslovených odborníků z trestního stíhání vytěžit politické body před sněmovními volbami. „Potřebuje oslovit svoje pevné jádro a potom taky typ voličů, kteří jsou antisystémoví, radikální, a ti samozřejmě na příběh o mučedníkovi, politikovi, kterému jdou všichni po krku, slyšet budou,“ popsal politolog Lukáš Jelínek.

„Myslím, že se ještě dopustí nějakého skandálního výroku směrem k migraci, aby dokázal, že ani trestní stíhání ho nepřiměje změnit názor.“ Lukáš Jelínek (politolog)

V letošním volebním klání bude podle Jelínka po „radikálních“ voličích velká poptávka. „Bude se o ně přetahovat poměrně hodně stran a Okamura tak bude muset zvyšovat intenzitu svého volání. Prostě kdo bude hlasitější, kdo bude nespokojenější, ten bude mít větší šanci ty hlasy získat,“ pokračoval Jelínek s tím, že se tak předseda SPD chová „vlastně velmi efektivně“.

Podobně mluví také politolog a senátor Stanislav Balík (bez přísl.). Podle něj se Okamura ze sebe snaží dělat disidenta moderní doby.

„Evidentně pochopil, že když se chce na opoziční scéně vyhranit proti Andreji Babišovi, tak to nedokáže jeho zbraněmi, tedy slibovat všechno všem, ale staví se do role oběti systému, do role ublíženého a pronásledovaného. A to mu funguje,“ přiblížil s tím, že do tohoto rámce také zapadá avizovaná stížnost na GIBS. „Pomáhá mu to odlišit se od konkurence,“ doplnil.

Levné pivo

SPD současně rozjela předvolební kampaň. V rámci tradičních jarmarků si lidé na náměstích tuzemských měst mohou koupit potraviny o poznání levněji, než je možné na pultech běžných obchodů. Hnutí se tím snaží ukázat, jak velké řetězce berou své zákazníky takzvaně na hůl. Nabízí třeba pivo za 15 korun, klobásu za 28 a kilo brambor za 8.

Takové ceny jsou však mimo realitu. Server iROZHLAS.cz se na to proto ptal ve velkém rozhovoru také Miroslava Ševčíka, bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, který do Poslanecké sněmovny za SPD kandiduje. „Nejsou mimo realitu, to abyste si uvědomili, jaké marže si ty řetězce dávají,“ odpověděl. „Pivo za 15 korun. No a co?,“ doplnil.

SPD letos nebude do sněmovních voleb kandidovat samostatně. Na své kandidátky přibere kandidáty menších stran Trikolora, Svobodní a PRO. Lídr celého uskupení Tomio Okamura ale opakuje, že zatímco koalice Spolu je podvodem, jeho spojenectví ne, protože poslanci všech čtyř stran po volbách skončí v jednom klubu a jsou si dle jeho slov programově blízké.

Paradoxem je, že voliči SPD jsou vůči volebním koalicím převážně odmítaví. Zatímco 34 procent na ně má pozitivní pohled, 59 procent se v průzkumu vyslovilo proti, vyplývá z průzkumu NMS Market Research pro iROZHLAS.cz. Poslední volební průzkum připisuje SPD a jeho spojencům necelých 14 procent hlasů.