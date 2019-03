Odchod Volného nás očistil. Nebyl výrazná tvář, říká místopředseda SPD Fiala

Změny ve sněmovních orgánech bude požadovat vedení SPD poté, co jejich hnutí opustili tři poslanci v čele s Lubomírem Volným. Uvedl to v rozhovoru pro iROZHLAS.cz místopředseda SPD Radim Fiala. Trojice „odpadlíků“ totiž zastává funkce v několika sněmovních výborech. Kritiku vedení hnutí, která od dnes už bývalých spolustraníků přišla, Fiala odmítá: „Je to naprosto ubohé. Chápu, že pan Volný chtěl bouchnout dveřmi, když utíkal.“ Rozhovor Praha 6:15 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec za SPD Radim Fiala. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Budete chtít, aby poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová opustili funkce ve sněmovních výborech?

My budeme navrhovat změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Samozřejmě ty výbory patří hnutí SPD, takže budeme chtít, aby je obsadili poslanci hnutí SPD. Bude o tom hlasovat sněmovna.

Klub SPD vyloučil poslance Volného, Nevludovou a Bojka a vyzval je ke složení mandátu Číst článek

Jak vnímáte tu kritiku, která zazněla například z úst pana poslance Volného, že SPD je zprivatizované hnutí apod.?

To vůbec. To je naprosto ubohé. Chápu, že pan Volný chtěl bouchnout dveřmi, když utíkal, a nemám na to, co říct.

Kdyby pan poslanec Volný neodešel sám z hnutí, přijali byste ho zpátky do nově obnovené buňky v Moravskoslezském kraji? Protože on tu nabídku poté, co bylo zvoleno nové prozatímní vedení, nedostal.

Ano. On nebyl vyloučen, byl normální člen. Měl možnost se zapojit do práce v té buňce. My jsme i uvažovali o tom, že za určitých podmínek, pokud by nebyl členem jiného politického subjektu, nekandidoval za jiný politický subjekt, že bychom mu nabídli, aby zůstal členem poslaneckého klubu. K tomu vůbec nedošlo, protože oni to stihli dřív, než jsme to vůbec dořešili.

Neuškodí vám to? Přeci jen, pan poslanec Volný byl výrazná tvář…

Nebyl výrazná tvář.

Z vašeho pohledu…

Ani z pohledu jiných. Zeptejte se, pana Volného nikdo nezná.

Ale měl dost voličů ve svém kraji.

Já si myslím, že ne. Myslím si, že nás to očistilo, a že nám to naopak pomůže.

Zrušená moravskoslezská buňka

Na konci února pražské vedení SPD zrušilo svoji regionální organizaci v Moravskoslezském kraji, protože prý porušovala stanovy. Buňku vedl právě Volný spolu s Nevludovou a Bojkem. Nově určené vedení organizace, které má za úkol obnovu hnutí v kraji a které vybralo pražské předsednictvo, ale trojici poslanců neoslovilo.

Bývalý poslanci SPD Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová (Jednotní Alternativa pro Patrioty). | Zdroj: Facebook Lubomír Volný

Volný, Bojko a Nevludová minulý týden nejdříve oznámili, že z SPD odchází, protože se jim nelíbí, koho nové moravskoslezské vedení do hnutí nabírá.

O několik dní později řekli, že vstupují do nově vzniklého hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty, které během velmi krátké doby vytvořili další bývalí členové zrušené buňky v kraji.

Volný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz pražské vedení hnutí SPD kritizoval. Mimo jiné řekl, že hnutí je zprivatizované a že jeho buňku zrušilo, protože si před komunálními volbami nenechala vnutit jím vnucované kandidáty.

Členství v orgánech sněmovny Volný je v současnosti místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti a předsedou Podvýboru pro regionální školství. Jako řadový člen sedí ještě ve Výboru pro vědu a ve dvou komisích.

Nevludová je místopředsedkyní Kontrolního výboru a členkou Rozpočtového výboru. Je členkou tří dalších podvýborů a jedné komise

Bojko je místopředsedou Zemědělského výboru a jako člen zasedá v dalších pěti podvýborech.

Za výkon funkce ve výborech a podvýborech dostávají poslanci příplatky ke svému základnímu platu, který dnes činí něco málo přes 82 tisíc korun. Například místopředsedové výborů nebo předsedové podvýborů si měsíčně přijdou navíc na téměř 17 tisíc korun.