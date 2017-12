Praktiky pardubické SPD: kdo chtěl být na kandidátce, musel zaplatit. 'Byla to na lidi bouda,' říká exčlenka

Dal pokyn zřídit fond s poplatky za místo na kandidátce. Členům hnutí tvrdil, že se musí zaplatit kauce pro krajský úřad. To ale nebyla pravda. Když to vyšlo najevo, šéf pardubické SPD a čerstvý poslanec Jiří Kohoutek ukázal prstem na ženu, která na celou záležitost upozornila. Server iROZHLAS.cz přináší svědectví o praktikách některých okamurovců v Pardubickém kraji. Původní zpráva Pardubice 6:00 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vše začalo loni v létě, tedy jen několik měsíců před krajskými volbami, když předseda pardubické SPD - a nyní i poslanec - Jiří Kohoutek na krajské konferenci prohlásil, že je potřeba od členů v regionu vybrat celkem 50 tisíc korun.

„Tvrdil, že se musí zaplatit kauce na kraj kvůli podání kandidátky,“ řekla serveru iROZHLAS.cz bývalá členka SPD na Pardubicku Jindřiška Líbalová Trpkošová, která na pokyn Kohoutka peníze shromažďovala. Kdo tak chtěl být na krajské kandidátce, musel zaplatit.

„První místo bylo za pět tisíc, druhé za čtyři tisíce, třetí místo za tři tisíce. Pak to šlo do 10. místa po dvou tisících a do 20. místa po tisícovce, zbytek byl po pětistovce,“ popsala. Sama pak na krajské kandidátce obsadila desátou příčku.

Slova Líbalové Trpkošové potvrzuje i další někdejší člen tamní buňky SPD František Kolaja: „Kohoutek vstal s tím, že Praha chce, abychom vybrali peníze. Přímo řekl: kdo chce výš, musí dát více peněz. Původně požadoval za druhé místo třeba deset tisíc korun, lidi ale breptali, že je to hodně peněz. Tak vymyslel, že každý musí dát 500 korun jako základ a za každý lepší umístění bude příplatek.“

Někdejší členka SPD Jindřiška Líbalová Trpkošová s předsedou hnutí Tomiem Okamurou | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Žádné účtenky

Peníze od členů organizace podle Líbalové Trpkošové vybíral přímo Kohoutek spolu s dalšími dvěma členy krajského předsednictva. „Posílali mi je v obálkách po manželovi (tehdy zástupce zmocněnce pro krajské volby – pozn. red.). Jména s částkami byla často napsaná třeba i jen na útržcích papíru,“ pokračovala.

Doklady nevydávala, vedla si ale alespoň soukromou evidenci, do které server iROZHLAS.cz nahlédl. „Žádné potvrzení nikdo nedostal, nebylo to ze statutu pokladníka. Kohoutek prostě řekl, ať se peníze dávají paní Líbalové. Nehlasovalo se o tom. V té době se navíc ani písemně nic nezaznamenávalo,“ vysvětlil Kolaja.

Nakonec se u Líbalové Trpkošové sešlo přes 44 tisíc korun, peníze měla uložené doma v příruční pokladničce.

Neexistující příspěvek na volby

V případě krajských voleb ale – na rozdíl od sněmovních – není příspěvek na volební náklady potřeba platit. Když na to Líbalová Trpkošová s manželem přišli, Kohoutka na nesrovnalost podle svých slov upozornili.

„Ušil na lidi boudu. Chtěli jsme, aby řekl pravdu. Kohoutek to ale neudělal.“ Jindřiška Líbalová Trpkošová (exčlenka pardubické SPD)

„Ušil na lidi boudu. Chtěli jsme, aby řekl pravdu. On to ale neudělal,“ řekla Líbalová Trpkošová s tím, že o celé záležitosti informovali také centrální vedení SPD v čele s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. „Pan Fiala nám odpověděl, že se to bude řešit,“ uvedla dále.

To se ale nestalo. Místo toho špičky pardubické buňky v čele s Kohoutkem manžele nařkly z krádeže. To se odehrálo loni v srpnu. Líbalová Trpkošová proto nakonec vybranou částku vzala a poslala na transparentní účet SPD. „Chtěla jsem, aby o vrácení peněz byl záznam,“ vysvětlila.

Předsednictvo SPD na Pardubicku v čele s Kohoutkem posléze obeslalo členy organizace s informací, že došlo k „nedorozumění“ a že byli „mylně informováni“ ohledně kauce pro kraj.

Současně vedení kraje uvedlo, že vrácení peněz „záměrně velice ztížila“ právě Líbalová Trpkošová, která sumu zaslala na transparentní účet. Celou věc nakonec uzavřelo s tím, že lidé si mohou vybrat, zda písemně požádají o vrácení příspěvku či peníze věnují hnutí jako dar na propagaci.

Trestní oznámení po roce

S manželem posléze z hnutí odešli a měli věc za vyřízenou. Letos v listopadu ale přišla obsílka od policie. „Vedení pardubické SPD na mě podalo trestní oznámení kvůli přeposlání těch poplatků za umístění na kandidátce na transparentní účet. Musela jsem jít podat vysvětlení,“ pokračovala Líbalová Trpkošová.

Předminulý týden padl verdikt: odloženo. „Nic mi neprokázali,“ doplnila.

Špičky pardubické buňky SPD se k celé věci nechtějí příliš vyjadřovat. „To ještě není dořešené, takže to nebudu komentovat,“ řekla Lucie Štepánková z krajského předsednictva hnutí.

A proč se tedy vlastně peníze před volbami vybíraly? Podle Líbalové Trpkošové bylo potřeba zafinancovat předvolební kampaň. „Z centrály nám na propagaci nedali ani korunu a byly zřejmě obavy, že pokud by se řeklo, že peníze mají jít na kampaň, nikdo by nic nepřispěl,“ dodala někdejší členka hnutí.

Server iROZHLAS.cz se s žádostí o vyjádření obrátil také přímo na poslance Kohoutka. Ten však na telefonáty ani SMS nereagoval. Když ho redakce vyhledala osobně ve sněmovně, odmítl celou záležitost komentovat s tím, že se vyjádří písemnou formou. To však i přes příslib neudělal.

Proč se Kohoutek k celé věci nechce vyjádřit, přitom odůvodnil jednoduše: „Proto.“ Více v následujícím videu:

Redakce se snažila získat také vyjádření k situaci uvnitř pardubické buňky od předsedy SPD Tomia Okamury a šéfa poslaneckého klubu hnutí Radima Fialy. Na opakované telefonáty ani SMS shodně nereagovali.

Co se tak stalo s penězi straníků na Pardubicku, které na pokyn Kohoutka vložili do fondu, není jasné. Ještě letos na jaře přitom tajemník SPD Jaroslav Staník Líbalové Trpkošové psal, že pozastavuje vyplácení těchto peněz.

„Já osobně jsem to tenkrát nechtěl vracet, ty peníze jsem nechal straně na reklamní předměty a propagaci. Myslím, že to takhle udělala většina. Vrátit to chtělo asi pár lidí a spíš to bylo v rámci nějakých pětistovek u těch, kteří byli někde dál na kandidátce.“ Jan Nový (člen pardubické SPD)

„Jediným oficiálním způsobem, jak získat peníze, je v našem hnutí zaslání na účet hnutí. Pokud, jak uvádíte, jste nabyla peníze nelegálním způsobem a podílela se na vytváření černého fondu, budeme nuceni vám peníze vrátit s tím, abyste se s lidmi, kteří vám do tohoto černého fondu přispěli, vypořádala sama. Až do vyřešení této záležitosti pozastavuji vyplácení těchto peněz,“ uvedl Staník bývalé člence v e-mailu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. To však odmítla.

Podle stávajícího straníka Jana Nového, který stojí za aktuální kritikou vedení krajské organizace, však většina členů peníze hnutí nakonec darovala. To byl i případ Nového - na krajské kandidátce obsadil třetí místo, zaplatit tak musel tři tisíce korun.

„Já osobně jsem to tenkrát nechtěl vracet, ty peníze jsem nechal straně na reklamní předměty a propagaci. Myslím, že to takhle udělala většina. Vrátit to chtělo asi pár lidí a spíš to bylo v rámci nějakých pětistovek u těch, kteří byli někde dál na kandidátce,“ popsal.

Snaha o odvolání vedení

Část členů pardubické SPD přitom chce současné vedení regionu v čele s poslancem Kohoutkem odvolat, jak vyšlo najevo minulý týden. Vytýkají mu nedemokratické a autoritářské jednání a vadí jim jeho dřívější činnost ve firmě Time Financial, která poskytovala rychlé půjčky. Ještě minulý týden přitom Kohoutek podle obchodního rejstříku figuroval jako jednatel firmy.

I to odmítla členka tamního vedení Štepánková komentovat: „Nezlobte se, ale to jsou naše interní záležitosti. Věděli jsme to (o vlastnictví firmy na nebankovní půjčky – pozn. red.), není to ale nic, co by se mělo dále prezentovat.“

Podle Jana Nového z pardubické organizace byla snaha situaci řešit už před říjnovými volbami do sněmovny. „Chtěli jsme to řešit už před volbami s panem Okamurou. Nicméně ten nám řekl, ať si to vyřešíme na krajské konferenci. Od té doby se ale termín krajské konference stále posouvá a nic se neděje,“ popsal.

Organizace SPD v Pardubickém kraji. Jindřiška Líbalová Trpkošová (uprostřed) z hnutí odešla loni před krajskými volbami | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Krajská konference byla původně naplánována na uplynulý víkend. Kvůli účasti Kohoutka na víkendovém setkání protiimigračních politiků iniciovaným Tomiem Okamurou ale vedení tamní buňky konferenci zrušilo.

A nový termín je v nedohlednu. O svolání schůze sice může požádat část členů, avšak prostřednictvím krajského předsedy, tedy Kohoutka. Ten podle Nového s členy organizace nekomunikuje. „Nereaguje ale na e-maily, s nikým nekomunikuje. My jsme mu všichni psali, že nesouhlasíme se zrušením, ale nikomu se nedostalo žádné odpovědi,“ uvedl.

„Chová se (Kohoutek – pozn. red.), jako kdyby to byla jeho strana. O demokracii nemůže být absolutně řeč. Když přišel někdo s kritikou, byl vyhozen,“ popsal dále Nový.

To je i případ Františka Kolajy zmíněného v úvodu textu: „Byl jsem krajským koordinátorem, ještě před volbami mi ale od pana Staníka přišel e-mail, že jsem byl vyloučen. A spolu se mnou dalších asi sedm lidí. Důvod neuvedl, když jsem po něm pátral, Kouhoutek mi jen řekl, že to zařídil on, protože jsem byl moc aktivní.“

Podle podnikatele a bývalého člena SPD Vladimíra Boštíka bylo za poslední rok z pardubické organizace vyloučeno kolem tří desítek lidí.

Situace v pardubické organizaci SPD je přitom podle dalšího bývalého člena hnutí Rostislava Šťastného problematická už od svého založení.

„Zásadní průšvih byl už v tvorbě struktury, která se nestavěla odspodu, od místních organizací, ale z vrchu. Nelíbilo se mi, že mezi členy doporučovali jen svoje známé a kamarády. Upozorňoval jsem na to přes pana Staníka Okamuru, ale bylo mi řečeno, že nás tlačí čas. Bylo před krajskými volbami,“ popsal.

„Nakonec ten, kdo měl kritické poznámky, nebyl mezi členy přijat, nebo byl odejit,“ doplnil Šťastný, který nakonec po neshodách odešel z hnutí loni na jaře sám.