Za kritiku vyhazov. 'Špinili hnutí,' říká ke svým oponentům pardubický poslanec SPD Kohoutek

Pomlouvali a špinili hnutí. Poslanec a šéf pardubické SPD Jiří Kohoutek tak serveru iROZHLAS.cz vysvětluje, proč považuje za „logické" vyloučení dvojice svých odpůrců z krajské organizace. Dnes už bývalým členům vadily údajně autoritářské postupy Kohoutka i jeho dlouholeté angažmá ve firmách na rychlé půjčky. Původní zpráva Pardubice 12:00 13. února 2018 Poslanec Jiří Kohoutek z SPD ve sněmovně | Foto: PETR TOPIČ/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na krajskou konferenci čekali řadu týdnů. Ještě předtím, než se stanovil termín, byli ale vyloučeni. Řeč je o dvojici oponentů současného vedení pardubické SPD, která tak neměla šanci svoji veřejnou kritiku před spolustraníky obhájit.

„Svými příspěvky v médiích a svým vystupováním na veřejnosti jste dlouhodobě a opakovaně poškozoval dobré jméno hnutí SPD. Tímto dnem jste přestal být členem SPD,“ píše se v dopise, který tajemník SPD Jaroslav Staník adresoval na konci loňska Janu Novému.

Obdobné psaní současně dostala také Ivana Pilchová, která byla podobně jako Nový ze strany vyloučena kvůli veřejné kritice krajského předsedy a poslance Jiřího Kohoutka. Vadilo jim jeho údajně autoritářské chování i to, že se roky angažoval ve firmách na rychlé půjčky. Jedním z bodů programu SPD je přitom boj proti lichvě a zmírnění exekucí na základě nevýhodných půjček.

Organizace SPD v Pardubickém kraji, na snímku vpravo Jan Nový (v červeném triku) i Ivana Pilchová (uprostřed ve vínovém roláku) | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Situaci chtěla dvojice oponentů původně řešit na krajské konferenci. Ta se však několikrát posouvala, mimo jiné i kvůli účasti Kohoutka na konferenci evropských protiimigračních stran. Termín nakonec připadl na konec ledna, bylo to však už v době, kdy Nový i Pilchová měli do pardubické SPD přístup zapovězen.

Nový se proto podle svých slov obrátil na centrální vedení strany, zdůvodnění svého vyloučení se však zatím nedočkal. „Nikdo nereaguje, všichni dělají mrtvého brouka,“ uvedl.

Redakce se proto s žádostí o vysvětlení obrátila na předsedu hnutí Tomia Okamuru, ten ale na opakované telefonáty a SMS nereagoval. Neodpověděl i přes upomínku ani na dotazy zaslané e-mailem.

Dobré jméno SPD

Krajský předseda SPD a poslanec Jiří Kohoutek však považuje daný postup za „logický“. „Vyloučení kolegové opakovaně porušovali stanovy, pomlouvali a špinili hnutí i veřejně, přes média a popravdě nijak s hnutím nesouzněli. Bylo proto logické, že byli vyloučeni. Stejně tak by je vyloučila každá jiná standardní strana,“ napsal v SMS serveru iROZHLAS.cz.

„Nikdo nikomu nebrání mít jakýkoli jiný názor, ale každá strana či hnutí sdružuje občany se stejnými nebo podobnými názory - pokud se komukoli názory v dané partaji nelíbí, má možnost vstoupit do jiné partaje, která má názory bližší.“ Jiří Kohoutek (poslanec a šéf pardubické SPD)

S tím však Nový nesouhlasí. „Pan Kohoutek by měl říct konkrétní důvody, stále se točí okolo stanov. SPD jsem nikde nešpinil ani nepomlouval,“ uvedl. Poukázal také na svoji aktivitu v souvislosti s iniciativou „Ne azylovému domu v Králíkách“, která podle jeho slov SPD ve sněmovních volbách přinesla řadu hlasů.

Kohoutek současně odmítl, že by za vyhazovem dvojice svých někdejších spolustraníků stál přímo on. „Nikdy jsem nikoho sám nevyloučil, ani to dle stanov nejde. Vždy se o všem demokraticky hlasuje,“ uvedl dále.

Na dotaz, zda krajská buňka hlasovala i o možném vyloučení Nového s Pilchovou, Kohoutek uvedl, že ne. „O těchto dvou lidech nehlasovala konference - a už vůbec ne já. Republikové předsednictvo je vyloučilo na základě důkazů o jejich aktivitách proti SPD,“ doplnil bez podrobností.

Z dopisu od tajemníka Staníka (dokument zveřejněný níže) přitom vyplývá, že předsednictvo hnutí dvojici vyloučilo na návrh pardubické organizace.

Jak to tedy celé bylo, špičky SPD ale nevysvětlily. Server iROZHLAS.cz se snažil nejdříve kontaktovat předsedu hnutí Tomia Okamuru, opakované telefonáty, SMS i e-mailová korespondence ale zůstaly bez odezvy.

Mluvčí SPD Michaela Dolenská je podle svých slov nemocná, redakci proto odkázala na asistentku Okamury Alexandru Foralovou. Ta ale rovněž na snahu o kontakt nereagovala. Stejně tak telefony od minulého týdne nezvedal ani druhý muž hnutí Radim Fiala.

Krajská buňka pod vedením poslance Kohoutka podobně přišla o řadu dalších členů. Podle podnikatele Vladimíra Boštíka mohlo za poslední rok a půl jít až o třicítku lidí. Server iROZHLAS.cz už dříve mluvil s některými z nich (více čtete ZDE).

Krajská konference bez předsedy

Krajskou konferenci pardubická SPD nakonec uspořádala na konci ledna. Kohoutek se jí ale nezúčastnil, byl nemocný. „Opravdu jsem na konferenci nebyl a byl jsem řádně omluven,“ uvedl.

Nový přitom upozorňuje, že mělo dojít k volbě nového vedení tamní organizace. „Bylo to domluveno na poslední konferenci, která se konala po volbách do sněmovny,“ řekl.

Poslanec Jiří Kohoutek, hnutí Svoboda a přímá demokracie | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelova | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

K převolení nového vedení ale nedošlo. Místopředseda tamní krajské organizace a Kohoutkův poslanecký asistent Jiří Langr to zdůvodnil právě absencí předsedy krajské buňky. „V nepřítomnosti pana Kohoutka si myslím, že není zrovna fér nové vedení řešit. To prostě nejde. Měli by tam být všichni,“ popsal.

Kohoutkovy kauzy

Na neklidnou situaci uvnitř pardubické organizace SPD server iROZHLAS.cz upozornil už dříve. Před krajskými volbami v roce 2016 totiž vedení tamní buňky nechalo zřídit fond s poplatky za místo na kandidátce (celý článek si můžete přečíst ZDE).

Členům tvrdilo, že je třeba zaplatit kauci pro krajský úřad. Později vyšlo najevo, že na rozdíl od sněmovních voleb není třeba platit příspěvek na volební náklady. Kohoutek, který se ke kauze původně nechtěl vyjadřovat, posléze označil případ za „absurdní nesmysl“.

Česká televize v pořadu Reportéři ČT posléze uvedla, že Kohoutkovy firmy na rychlé půjčky Time Financial CZ a První Time Financial CZ dostaly mnoho lidí do exekuce nevýhodnými půjčkami.

Za nepravdivé údaje ve smlouvách navíc firma v roce 2010 dostala od České obchodní inspekce pokutu 100 tisíc korun. Roční procentní sazba nákladů půjček byla uváděna ve výši 240 procent, inspektoři ale dospěli k hodnotě 791 procent.

Korunu za podíl ve firmě

Ve firmách poskytujících rychlé půjčky Kohoutek podle obchodního rejstříku figuroval jako spolumajitel do loňského prosince. Tehdy se podílů zbavil, svému společníkovi Stanislavu Šebkovi je prodal za dvě koruny. „Pokud jde o mé firmy, byl jsem v nich pouze formálně, v posledních letech jsem z nich nic neměl, takže je logické, že jsem za podíl nic nechtěl,“ vysvětlil nízkou cenu Kohoutek.

Že by byla Kohoutkova role ve firmách pouze formální, však odmítá jeho dlouholetý obchodní partner Šebek. „Stejně jako v mém případě bylo náplní jeho práce výběr peněz, ale pasivní, protože klienti chodili za námi do kanceláře,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Poskytovatelé nebankovních úvěrů od loňského března podléhají regulaci, na svou činnost tak musí mít licenci od České národní banky. Ta však Kohoutkovým firmám chyběla, jak upozornily už dříve Hospodářské noviny. Poslanec o licenci podle ČNB ani nežádal, půjčování peněz podle svých slov ukončil k 1. listopadu 2015.

Přestože jsou firmy v útlumu, Šebek upozorňuje, že mají nadále příjmy z exekucí a insolvencí.