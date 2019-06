‚Nezávislá osobnost a bojovník za svobodu.‘ SPD dál trvá na nominaci Semína do Rady ČTK

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) trvá na nominaci Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Novinářům to ve sněmovně řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud by pro Semína hlasovalo ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci.

