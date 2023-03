‚Kabinet není připraven vládnout.‘ Opoziční SPD kritizuje vládu za změnu programového prohlášení

Kabinet aktualizací svého programového prohlášení ukázal, že není připraven vládnout a že zjistil, že není schopen dodržet většinu svých priorit. ČTK to v úterý řekl místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala. Vláda ve středu po zhruba 14 měsících schválila aktualizaci programového prohlášení. Zdůvodňuje to především válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady. Nejvíc se mění například závazky týkající se financí, energetiky či školství. Praha 17:33 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle místopředsedy SPD Radima Fialy není vládní kabinet schopen dodržet většinu svých priorit | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček ČTK sdělil, že se k programovému prohlášení hnutí vyjádří po jeho prostudování, pravděpodobně na čtvrteční tiskové konferenci stínové vlády.

Nejvíc se mění například závazky týkající se financí, energetiky či školství.

Kabinet se v dokumentu mimo jiné nově zavazuje k tomu, že připraví úpravy na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu s cílem návratu k dlouhodobě udržitelným veřejným financím. Ministři dlouhodobě uvádějí, že hledají v rozpočtu na příští rok úsporu 70 miliard korun.

Vláda v prohlášení také vyškrtává cíl udržet stávající valorizační mechanismus důchodů či snížit sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body. Řadu novinek přidává vláda do programového prohlášení v energetice, zdůrazňuje nutnost usilovat kvůli bezpečnosti o různorodost zdrojů a posílení infrastruktury, aby se omezila závislost na Rusku.

Podle Fialy vláda tvrdila, že je připravena vládnout a snížit schodky státního rozpočtu, po roce ale zjistila, že tomu tak není a že není schopna dodržet většinu svých priorit.

Neudržitelné schodky

Dlouhodobé schodky 300 až 400 miliard korun jsou podle Fialy pro státní rozpočet neudržitelné a vedly by během krátké doby k ekonomickým a sociálním problémům.

Vláda by podle šéfa poslanců SPD měla začít u sebe, ministerstva by měla omezit byrokracii. Namísto toho podle něj kabinet zvažuje například zvyšování daní a osekávání mandatorních výdajů.

Za velký problém také považuje to, že vláda nedokázala převzít odpovědnost za výrobu, distribuci a prodej elektrické energie. Namísto toho musí kompenzovat stovkami miliard náklady překupníků a občany posílá pro sociální dávky, míní Fiala.

Podle místopředsedy opozičního hnutí se ani do budoucna nerýsuje koncepce, jak snižovat schodky rozpočtu. Má pocit, že vláda na to rezignovala. Není podle něj možné deficity postupně snižovat například o 20 miliard, za důležité považuje se v horizontu několika let dostat k vyrovnanému rozpočtu.