Řidič dopravního podniku odmítl vyjet s vozem se sloganem SPD proti inkluzi. Sám má děti s autismem

Jeden z řidičů Dopravního podniku města Brno Josef Prokeš se ohradil proti reklamě hnutí SPD se sloganem „Zdravé školství bez inkluze". S autobusem, který na sobě poutač se sloganem a podobiznami předsedy hnutí Tomia Okamury a kandidátem do Senátu Tomášem Andrlem, odmítl z rodinných důvodů vyjet. Podle jeho slov se ho hluboce dotkl, sám má totiž dvě děti trpící autismem, jimž inkluze pomohla. Reklamní slogan hnutí SPD na brněnském autobusu | Foto: FB Josefa Prokeše

Prokeš se obrátil na brněnský dopravní podnik i primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) poté, co ráno přišel k autobusu, na němž byl připevněn reklamní nosič hnutí SPD. Řidič obratem informoval dispečink, že tuto reklamu považuje za útok proti svým vlastním dětem.

„Konkrétně na moji dceru, která začne již čtvrtým rokem výuku na běžné škole díky úspěšné inkluzi jako vysokofunkční autista,“ napsal svému zaměstnavateli. Prokeš komunikaci s dopravním podnikem i primátorkou zveřejnil na svém facebookovém účtu.

„Jestli je jedno podniku, na jaké lidi, děti, na svých vozech útočí, tak sorry, ale mně to jedno není. Mohlo by tam také stát: ‚Za zdravou společnost bez Židů.‘ Nehodlám se spolupodílet, spoluplivat a urážet děti v inkluzi, zvláště svoji vlastní dceru,“ uvedl řidič s tím, že přístup vedení v této věci považuje za šokující a hrubě urážející a s vozem odmítl vyjet.

Zástupce dopravního podniku mu podle jeho slov telefonicky odpověděl, že je slogan v souladu se zákonem, že zadavatelem je samo město, nic odstraňovat nehodlají. Pokud by s tímto vozem odmítl jet, bude mít neomluvenou absenci. „Zvažuji výpověď. Připadal bych si jako člověk mlčky souhlasící se segregací svých dětí,“ uvedl Josef Prokeš.

Primátorka mu vyšla vstříc

Serveru Lidovky.cz řekl tiskový mluvčí brněnské primátorky Filip Poňuchálek, že „dopravní podnik je svébytná společnost, sice vlastněná městem, ale má své vlastní marketingové oddělení a reklamu jako takovou řeší dopravní podnik“. Primátorka Vaňková ale následně řidiči přislíbila, že s autobusy s tímto sloganem jezdit nemusí.

„Ověřila jsem si u Dopravního podniku města Brna, že se nejedná o slogan v rámci kampaně města, ale opravdu o předvolební reklamu SPD. Domluvila jsem se s generálním ředitelem Milošem Havránkem, že pan Prokeš nebude jezdit s autobusy, na kterých je daný slogan zveřejněn,“ sdělila Vaňková.

Brněnský dopravní podnik v oficiálním vyjádření napsal, že si hnutí SPD reklamní plochu pronajalo na základě řádné smlouvy: „Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy a dopravní podnik není oprávněn obsah reklamy jakkoliv měnit.“

Zhruba o dvě hodiny Prokeš později nasdílel na svůj profil fotografii jiného autobusu, který žádnou reklamu na kapotě neměl. A dodal, že se mu ozval provozní ředitel dopravce Jan Seitl, který uvedl, že bude brněnský dopravní podnik jednat s reklamní společností o nápravě a nastavení limitů reklamy na vozech.

‚Měl by dostat sankci‘

Sám kandidát do Senátu Tomáš Andrle na reklamě nic špatného nevidí.

„Stále si trvám na svém, že inkluze je pro české školství škodlivá. Daňové poplatníky stojí peníze a za mě je cestou speciální školství. Nemyslím si, že by náš slogan a naše reklama byla urážlivá. Klidně si s panem řidičem sednu na kávu a můžeme si o tom popovídat,“ řekl Anderle serveru idnes.cz.

„Řidič musí akceptovat pokyny svého zaměstnavatele. Dopravní podnik by podle mě měl za takové chování udělit sankci,“ doplnil.