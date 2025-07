SPD se snaží dělat z Okamury mučedníka. A propisuje se to už do kampaně, říká politolog

Policie navrhla obžalovat poslance a předsedu SPD Tomia Okamuru i jeho opoziční hnutí kvůli kontroverzním plakátům z loňské předvolební kampaně. Podle kriminalistů se Okamura dopustil podněcování k nenávisti, za což mu hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení. „Otázkou je forma a grafické znázornění, případně nějaké doprovodné projevy k tomu,“ říká Miroslav Mareš, politolog a právník z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor Praha 20:07 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Mareš, politolog a právník z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity | Zdroj: Profimedia

Okamura ve čtvrtek zopakoval, že tuto kauzu považuje za zmanipulovanou a za snahu premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana kriminalizovat opozici. Co bude nyní zvažovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, než rozhodne, jestli vznese vůči Tomio Okamurovi a hnutí SPD obžalobu?

Státní zastupitelství musí zvážit veškeré okolnosti toho, zda se trestný čin stal nebo nestal.

Z pohledu žalobců musí důkladně prostudovat policejní spis a zvážit, zda je tam naplněný alespoň nepřímý úmysl – to znamená, zda člověk, který má být obžalovaný, úmyslně podněcoval k nenávisti tak, jak to vidí policie.

Jak složité může být z pohledu práva posuzování, jestli byl trestný čin spáchaný?

Určitě je to složité, protože ty hranice nejsou v našem právu striktně vymezeny a posuzují se v podstatě podle momentální závažnosti daného případu. Ještě jsem navíc v tomto případě nezmínil, že je – alespoň podle mediálních informací – obviněna i právnická osoba, to znamená SPD jako politické hnutí.

Ty hranice jsou ale samozřejmě dány tím, jak hovoří trestní zákoník. To znamená, zda je tam podněcování k nenávisti vůči nějaké vymezené skupině osob tak, jak to zákoník předpokládá.

Dá se říct, že v podobných případech nejsou a ani nemohou být jasně vymezeny hranice, co je ještě v mezích zákona a co už ne?

Přesné vymezení by stejně nebylo smysluplné. I kdyby tam byly vymezeny přesné formulace a skupiny, na které se nesmí nic říkat, tak by se objevovaly nové věci, které by se pak doplňovaly třeba na nějaký seznam, což by pak působilo absurdně.

Podobné debaty se vedou i v cizině. Například o německý trestný čin, takzvaný Volksverhetzung, kde jsou také nějaké nejasnosti s tím, jak ho vykládat. Když se na našem území podíváme na rozhodování soudů, případně i státních zastupitelství, tak vidíme rozdíly i mezi jednotlivými regiony a osobami v justici, jak k tomu přistupují.

Do jaké míry mohou obstát argumenty, kterými tuto část předvolební kampaně obhajují Tomio Okamura a další z hnutí SPD? Podle nich inkriminovaný plakát na základě alegorie upozorňuje na údajná rizika spojená s unijním migračním paktem.

Podle toho, jakým způsobem upozorňuje. To bude právě ta věc, kterou musí rozhodnout ať už státní zastupitelství, nebo případně soud – zda naplňuje využití motivů lidí určité barvy pleti, celá okolnost toho znázornění nebo doprovodné projevy skutkovou podstatu trestného činu, či nikoliv.

To, že se pouze snaží upozornit na problematiku nelegální migrace, by samo o sobě nebylo nic problematického. Koneckonců dnes proti nelegální migraci bojují, řekl bych, většinové síly v EU. Nicméně otázkou je právě forma a grafické znázornění, případně nějaké doprovodné projevy k tomu.

Období před volbami

Rozhodování státního zastupitelství je zvláště citlivé, když se odehrává krátce před sněmovními volbami. Podle Tomia Okamury vládní koalice touto cestou kriminalizuje legitimní projev obav z nelegální migrace. Může to nějak ovlivnit uvažování žalobců?

Já samozřejmě nevidím do hlav žalobců. Když to řeknu čistě z obecného hlediska, tak by státní zástupci neměli být ovlivněni politickou situací.

Pokud jim něco takového přijde na mysl, tak to samozřejmě nemohu vyloučit, ale rozhodování by mělo být striktně neutrální. Mělo, zdůrazňuji.

Mohla by ta kauza nějak podstatně ovlivnit předvolební kampaň, tedy rozhodování voličů a voliček?

Myslím si, že v současné době je využívána právě v kampani SPD, která se snaží dělat z Tomio Okamury v uvozovkách „mučedníka“. SDP také v jednotlivých lokalitách uskutečňuje petiční kampaň za svobodu slova, takže do předvolební kampaně už se to reálně propisuje.

Řekl byste, že je to specifický případ, pokud jde o skutkovou podstatu podněcování k nenávisti?

Nedá se říct, že je to úplně specifické. Specifické je to možná tím, že se tam zvažuje obžaloba právnické osoby. Ale podobné případy i vůči třeba kdysi poslanci Chaloupkovi za jeho protiromské výroky nejsou zase tak výjimečné.

Na druhé straně to, že může být takto obžalován předseda silné parlamentní strany, už relativně výjimečné je.