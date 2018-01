Okamura: Žádné peníze nikam nezmizely. Tajemník je jen převedl dřív, než povoluje zákon

Hnutí Svoboda a přímá demokracie vrátilo na transparentní volební účet přes 600 tisíc korun. Ještě v úterý na něm přitom svítila nula, jak upozornil Seznam Zprávy s tím, že hnutí může za protiprávní jednání dostat pokutu. Šéf hnutí se ale brání. Tajemník SPD sice podle něj převedl peníze z volebního na běžný účet hnutí. Když ale zjistil, že to udělal dříve, než to dovoluje zákon, poslal je zpět, dodává Okamura. Praha 15:47 31. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:29 31. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí SPD Tomio Okamura. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Náš tajemník po skončení voleb do sněmovny převedl zbylé peníze z kampaně, konkrétně 630 444 korun, z transparentního volebního účtu na náš běžný účet,“ vysvětloval ve středu předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

„Pak ovšem tajemník zjistil, že peníze převedl dříve, než povoluje zákon, takže peníze opět převedl zpět na volební účet. Žádné peníze nikam nezmizely,“ brání se Okamura.

Hnutí SPD podle Seznam zprávy převedlo během několika dní z transparentního volebního účtu všechny peníze, což zákon nedovoluje.

Peníze musí na účtu zůstat kvůli placení případných pokut ze správních řízení. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí už se případem podle serveru zabývá. Podle člena dozorového úřadu Jana Outlého by mohlo jít o přestupek.

„Peníze vrátili, což může mít poté vliv na výši sankce. Každopádně ten skutek se stal, to je evidentní,“ uvedl pro Radiožurnál Outlý.

Během několika dní by měl úřad rozhodnout o trestu. Hnutí může podle Seznamu dostat až půlmilionovou pokutu.

Platby mediální agentuře

SPD ve středu také vysvětlila dvě platby za téměř 7,4 milionu korun, u kterých nebyl uvedený příjemce.

„Obě tyto platby šly mediální agentuře PLAY NET a.s., která pro hnutí zajišťovala analýzy voličského elektorátu, analýzu volební kampaně, mediaplány, strategické plánování kampaně a analýzy reakcí na změny vnímání voličů. S touto agenturou nemám osobně nic společného,“ napsal na svém facebookovém profilu Okamura.

„Máme na to řádné smlouvy, které byly podepsány začátkem července. Ve smlouvách byla dokonce i splatnost, a to do konce ledna,“ doplnil pro Radiožurnál místopředseda hnutí Radim Fiala.

Hnutí utratilo za za kampaň v loňských sněmovních volbách celkem 33,2 milionu korun.

Agentura Play Net

Agentura Play Net utržila podle iDNES.cz v součtu jen něco málo přes milion. Jejím majitelem je Jan Fulín, který podle serveru stojí i za agenturou na výzkum veřejného mínění SANEP a kontroverzním serverem Prvnizpravy.cz, jenž spoluvlastní s vydavatelem Parlamentních listů.

Členem představenstva je pak podle iDNES.cz Radomír Pekárek, který je nyní šéfredaktorem webu prvnizpravy.cz. Fulín a Pekárek jsou rovněž jedni z původních zakladatelů TV Barrandov, kde se dnes Okamura často objevuje.