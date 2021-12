Okamura počítá s obměnou ve vedení SPD. Vyzyvatele na post předsedy zatím nemá

Členové hnutí Svoboda a přímá demokracie si v sobotu zvolí své vedení na další tři roky. Na celostátní online konferenci chce post předsedy obhájit poslanec Tomio Okamura, který v roce 2015 SPD založil a od té doby je v jejím čele. 85 delegátů také vybere čtyři další členy předsednictva a čeká je i debata o programu, přípravě na komunální volby a také o přijímání nových členů. O konferenci s předsedou mluvil Radiožurnál. Praha 10:47 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Uvažoval jste vůbec o tom, že funkci předsedy SPD obhajovat nebude? Nebo to pro vás byla jasná volba?

Tak o tom jsem neuvažoval, protože je před námi ještě mnoho a mnoho práce. Hnutí SPD jako nový politický subjekt uspěl už druhé parlamentní volby za sebou. Volí nás v průměru každý desátý volič v České republice, a já myslím, že ty důležité programové body, které SPD prosazuje, což je především změna systému na skutečnou demokracii, to znamená na přímou demokracii.

Tam má poslední slovo občan, nikoliv vládnoucí elity. Formou například zavedení zákona o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich přímé odpovědnosti apod.

To jsou prostě témata, která vidíme, že jsou velmi aktuální i v dnešní době, kdy řada občanů například nesouhlasí s vládní politikou jak kolem opatření, tak jsou tady korupční kauzy. A právě posílení demokracie je zcela namístě. Je paradoxem, že právě vládnoucí elity, které se rády zaštiťují slovem demokracie, té demokracii právě nejvíce brání, protože by je to odstavilo od moci.

Zůstaňme prosím ještě u volby předsedy SPD. Veřejně zatím kandidaturu do čela nikdo další neoznámil. Máte nějaké konkrétní informace, nebo alespoň náznaky o možných protikandidátech?

SPD je demokratickou stranou, proto je možné, že kandidáti se mohou přihlašovat i přímo během konference, proto skutečně nelze predikovat, zdali budu mít nějakého protikandidáta, co se týče volby předsedy.

Bude se volit i pětičlenné předsednictvo a stejně tak v tuto chvíli nevíme, kolik tam bude kandidátů. Myslím, že je pěkné, že SPD k tomu přistupuje takovým demokratickým způsobem. To znamená, že uvidíme přímo na místě, kdo se přihlásí. A já myslím, že je to pěkná ukázka toho, jak SPD právě funguje zcela demokraticky.



Když už mluvíte o předsednictvu SPD, počítáte alespoň s tím, že by se mohlo třeba i výrazně obměnit?

Upřímně, když se podívám na tu současnou situaci, tak si myslím, že tam k nějaké obměně dojde. Na základě výsledků voleb může být nějaký člen předsednictva, který tam přijde nově, ale uvidíme, jak to rozhodnout delegáti. V každém případě spíše předpokládám, že tam k určité obměně dojde.



Poslanec Jaroslav Foldyna mluví o tom, že by se SPD měla více otevřít spolupráci s nestraníky, to znamená nabídnout jim například místa na kandidátkách v komunálních volbách. Váš názor, pane Okamuro?

S naším poslancem Foldynou plně souhlasím. Už jsme o tom také dlouho mluvili. My se samozřejmě budeme chtít rozkročit, protože nedávno skončené parlamentní volby ukázaly, že tady propadl v podstatě milion hlasů občanů. Je to škoda a propadly hlasy právě z názorového či programového spektra, které v některých ohledech je blízké programu SPD. To znamená sociálně citlivá politika, vlastenecké smýšlení, že slušný občan je na prvním místě, více peněz, bezpečí spravedlnosti pro ty běžné slušné lidi.

To jsou všechno témata, kde vidíme přesahy s těmi stranami, jejichž hlasy podstatě úplně propadly - ať je to ČSSD, KSČM, Trikolóra, Přísaha Roberta Šlachty. Tyto voliče chceme oslovovat, nabízíme jim SPD, nabízíme program SPD.

Je zcela zřejmé, že po těchto volbách už není potřeba podporovat strany jako Přísaha, ČSSD, KSČM, Trikolóra, ale také Volný blok a další, protože prostě nebudou čtyři roky ve sněmovně, takže v podstatě ztratily jakýkoliv vliv na cokoliv. Tedy ano, tato diskuse v SPD probíhá a já jsem nakloněn tomu, abychom postavili co nejvíce kvalitních kandidátek pro komunální volby.