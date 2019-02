Nejen regionální buňka poslance Volného. SPD v lednu zrušilo i organizaci v Královéhradeckém kraji

Minulý týden vedení hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ze dne na den zrušilo svoji regionální buňku v Moravskoslezském kraji, kterou vedl poslanec Lubomír Volný. Už na začátku ledna přitom předsednictvo hnutí udělalo to samé v Královéhradeckém kraji, kde navíc o licenci přišly i kluby v Jičíně, Hradci Králové a Trutnově. Podle stanov přitom při znovuobnovení buňky nemusí všichni původní členové svoji stranickou legitimaci znovu dostat. Původní zpráva Hradec Králové 12:36 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsednictvo SPD zrušilo nejdříve buňky v Královéhradeckém kraji a několik týdnů později organizaci v Moravskoslezském kraji. | Zdroj: Profimedia

„Předsednictvo hnutí SPD na základě žádosti předsedy a předsednictva RK SPD a poslance PSP pana Zdeňka Podala ze dne 8. 1. 2019 ve věci žádosti o zrušení licence Regionálního klubu SPD Královéhradeckého kraje rozhodlo, že dne 17. 1. 2019 ruší licenci RK Královéhradeckého kraje v souladu se stanovami,“ stojí ve vnitřním usnesení hnutí, které má redakce iROZHLAS.cz dispozici.

60 dnů nejistoty. ‚Vyzyvatel‘ Okamury Volný může po zrušení regionálního klubu přijít o členství v SPD Číst článek

Minulý týden přitom pražské předsednictvo hnutí, které představuje předseda Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala a poslanci Jaroslav Holík, Radek Rozvoral a Radovan Vích, zrušilo buňku v Moravskoslezském kraji. Tu vedl poslanec Lubomír Volný, který chtěl kandidovat na předsedu celého hnutí.

Podle Podala, který měl zrušení licence v Královéhradeckém kraji iniciovat, je důvodem neúspěch v komunálních volbách. „Vzhledem ke špatnému výsledku v komunálních volbách a neochotě převzít osobní odpovědnost části vedení kraje došlo k mé žádosti a následnému řešení,“ napsal v SMS.

Server iROZHLAS.cz se na zrušení organizace zeptal také předsedy Okamury a místopředsedy Fialy, ani jeden ale na zaslané dotazy nereagoval, stejně tak mluvčí hnutí Barbora Zeťová.

Informace o zrušení se objevila i na facebooku královéhradecké organizace, kde si na krok předsednictva stěžoval jeden ze členů. Později ale příspěvek ze stránky zmizel.

Příspěvek na Facebooku ke zrušení regionálního klubu SPD v Královéhradeckém kraji | Zdroj: Facebook

22. ledna se na stejné stránce objevila informace, že novou vedoucí se dočasně stala Andrea Pajgerová.

Zrušení královéhradecké buňky zmínil i Volný ve svém vyjádření pro iROZHLAS.cz z minulého týdne. „U zrušeného kraje v Hradci Králové už nábor nových členů probíhá,“ řekl Volný, když se ho redakce ptala na odebranou licenci organizaci v jeho kraji.

Konec členství v hnutí?

Právě zrušení buňky a její znovuobnovení může být přitom způsobem, jak už znovu některé členy do hnutí nepřijmout. Ve stanovách hnutí se píše, že v případě zániku regionálního klubu rozhodne předsednictvo do 60 dnů o vzniku nového regionálního klubu. Do něj přestoupí jednotliví členové v daném regionu a klub převezme vedení agendy registrace čekatelů.

Nechápu to vzrušení, poslanci mají chodit ven, říká k hádce Volný. Považuje se za asertivního ‚medvídka‘ Číst článek

„V případě, že nový regionální klub nesouhlasí s přestupem člena, členství takového člena zaniká,“ stojí ve stanovách.

Ohrožené členství má například trojice poslanců z Moravskoslezského kraje, jejichž organizaci zrušilo předsednictvo minulý týden. Ve vedení kraje byli vedle Volného poslankyně Ivana Nevludová a poslanec Marian Bojko.

Ani jeden z nich přitom o tom, že jim předsednictvo chce odebrat licenci nevěděl. Podle Nevludové se asi sedm desítek členů včetně ní dozvědělo o zrušení buňky e-mailem.

Celé interní sdělení si můžete přečíst zde: