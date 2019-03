‚Vyhrává to voliče.‘ Volný a Bojko v SPD nařizovali členům diskuse na Parlamentních listech a Novinkách

Dávejte do diskusí na serverech Parlamentní listy a Novinky příspěvky, které hájí zájmy SPD. To mělo bývalé vedení SPD v Moravskoslezském kraji v čele s poslancem Lubomírem Volným (Jednotní Alternativa pro Patrioty) nařídit svým členům. Dokazují to nahrávky ze schůzí dnes už rozpouštěné organizace, které zveřejnila Česká televize v pořadu Reportéři ČT. Volný uvedl, že některé nahrávky jsou několik let staré. Ostrava 13:56 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý poslanci SPD Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová (Jednotní Alternativa pro Patrioty). | Zdroj: Facebook Lubomír Volný

„Muselo se přispívat na Novinkách a Parlamentních listech a různých jiných serverech. A vždy samozřejmě tak, aby se hájili zájmy SPD,“ říká v reportáži České televize (ČT) bývalá členka hnutí Jana Štablová.

Dokládá to i nahrávka ze schůze dnes již bývalé organizace SPD v regionu, kterou se reportérům podařilo získat. „Mě zajímá, proč bojkotujete naše nařízení psát na Novinky, když je to taková zbraň,“ říká na nahrávce bývalý místopředseda místní organizace, poslanec Marian Bojko (Jednotní Alternativa pro Patrioty). „Nebo na Parlamentní listy,“ doplňuje ho na nahrávce právě Volný.

Právě na těchto dvou serverech podle Bojka není nutná registrace a díky psaní příspěvků do diskusí podle Bojka hnutí získává nové voliče. „Je to taková zbraň, že je to prostě neuvěřitelná mediální válka, která nám vyhrává voliče! A vy to bojkotujete! A to je pro mě taky jeden z aspektů toho, že to členství jsem některým lidem nepodepsal,“ dodává na nahrávce.

Právě do diskusí na Novinkách a Parlamentních listech často přispívají tzv. trollové – tedy uživatelé, kteří vystupují provokativně a urážlivě a často také šíří tzv. fake news. Právě členové nebo příznivci SPD přitom podle politoložky Petry Vejvodové přispívají k šíření falešných zpráv.

„Za mě nejvíce na tomto poli škodí poslanci SPD. Jednak sami pojmy fake news/dezinformace používají v nesprávných situacích, a jednak řada poslanců a členů SPD dezinformace aktivně šíří na sociálních sítích,“ řekla Vejvodová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Volný: Nikdo nemusel aktivně přispívat

Podle Volného jsou zveřejněné nahrávky několik let staré. „Některé z uvedených nahrávek jsou již roku 2016-17, z období vrcholící imigrační krize a z období daleko před prvními vnitrostranickými problémy,“ napsal v reakci na reportáž na svém facebooku.

„Mě zajímá, proč bojkotujete naše nařízení psát na Novinky, když je to taková zbraň! Nebo na Parlamentní listy, na kterých nemusíte čekat na registraci, že je to taková zbraň, že je to taková zbraň, že je to prostě neuvěřitelná mediální válka, která nám vyhrává voliče! A vy to bojkotujete! A to je pro mě taky jeden z aspektů toho, že to členství jsem některým lidem nepodepsal!“ Marian Bojko (poslanec SPD na nahrávce ČT)

V té době přitom podle něj bylo nahrávání schůzek zakázané nařízením celorepublikového předsednictva SPD. „Takže každý, kdo již od roku 2016 nahrával naše schůzky, vědomě a úmyslně porušoval naše vlastní pravidla,“ dodal.

Pro iROZHLAS.cz ještě dodal, že jsou podle něj nahrávky manipulativně vytržené z kontextu. „Nikdo nemusel aktivně přispívat, ale pokud aktivně nepodporoval hnutí, logicky se snižovala jeho šance, aby mu zbytek základny demokraticky udělil řádné členství a nebo volitelné místo na kandidátce," uvedl.

Spory s pražským vedením

Bojko ani Volný v hnutí SPD už nejsou. Pražské vedení SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou a místopředsedou Radimem Fialou totiž ze dne na den zrušilo organizaci v Moravskoslezském kraji s tím, že porušuje stanovy. Právě Volný s Bojkem a poslankyní Ivanou Nevludovou buňku v kraji vedli.

Trojice následně z hnutí SPD vystoupila a krátce na to všichni tři vstoupili do zcela nově vzniklého hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty, které za velmi krátkou dobu založili bývalý členové moravskoslezské organizace v čele s příbuznými Bojka a Nevludové.

Volný odchod z SPD na facebooku zdůvodnil tím, že do nově vzniklé buňky v kraji vstoupil bývalý člen Milan Kuchár, který je podle Volného „usvědčený rasista a neonacista“, a z hnutí byl vyloučen, protože sdílel na facebooku u u příspěvku o Romech fotku s Adolfem Hitlerem a nápisem „do sprch“.

Reportéři ČT oslovili i Kuchára. Ten ale tvrdí, že členem SPD není. „K dnešnímu dni nejsem ani čekatel hnutí SPD ani člen,“ řekl a za sdílení fotografie se omluvil.

Petice a odchod členů

Volný už v minulosti čelil kritice kvůli způsobu, jakým kraj vedl. V listopadu 2017 členové moravskoslezské SPD sepisovali petici za jeho odvolání a zbavení mandátu šéfa krajské buňky. Obviňovali ho z diktátorství a z toho, že se obklopil lidmi, kteří hlasují podle jeho přání, což se podle nich neshodovalo s praktikami demokratického hnutí.

„A kdo tohle nedělá, tak ať se nese*e do funkcí! Chápete to? Kdo není ochotný tohle podstoupit, ať se nese*e do funkcí!“ Lubomír Volný (poslanec SPD na nahrávce ČT)

Volný měl podle jedné z rebelujících členek Pavlíny Matykiewiczové jmenovat novými členy SPD pouze své známé a jejich rodinné příslušníky. Některým členům podle jiné příslušnice hnutí Jany Barvíkové ani neumožnil kandidovat ve volbách. Řada členů proto řady SPD opustila, včetně Matykiewiczové a Barvíkové.

Způsoby, jakým Volný buňku vedl, jsou zachyceny i na nahrávkách ČT. „Budete fungovat ve prospěch SPD Tomio Okamura, nebudete se organizovat v žádných zákulisních skupinách, nebudete se podílet na žádných akcích mimo struktury SPD! A věřte tomu, že v okamžiku, kdy jednáte s krysama, tak mezi těma krysama je vždycky větší krysa, než jste vy,“ říká například Volný na nahrávce.

Na té je zachyceno i to, jakým způsobem vyzýval jednoho z členů k tomu, aby vystoupil z hnutí. „Ty jsi navržený na vyloučení a já tě žádám, pokud nejsi bezcharakterní spodina, abys sám odevzdal průkazku SPD a složil mandát. Nemáš nárok na to ani lidsky, ani morálně, ani stranicky.“