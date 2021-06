Na speciální krizové linky se kvůli pandemii obrátilo přes 1400 lidí. Pomoc hledali i frustrovaní zdravotníci

Vyškolení operátoři speciálních krizových linek už rok pomáhají lidem zvládat obavy a psychické problémy spojené s pandemií koronaviru. Za rok se na ně obrátilo 1400 lidí, z toho 300 zdravotníků. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Resort zřídil dvě krizové linky: jednu pro zdravotníky a druhou pro ty, jimž zemřeli blízcí kvůli nákaze koronavirem. Praha 17:03 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na lince pro blízké a pozůstalé je častá podpora lidí, kteří se musí vyrovnat se umíráním svých blízkých. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Využití linek podle ministerstva poměrně kopíruje situaci s epidemií a v době jejích vrcholů logicky stoupá. V obdobích klidu, jako jsou například současné týdny, je hovorů méně.

Po prudkém startu Linky pomoci blízkým, která byla v první vlně veřejně zcela dostupná, přijímali její pracovníci i více než 100 hovorů za den.

Jen část volajících ale linky chtěla využít skutečně k psychické podpoře. Proto od září mohou na číslo přepojoval operátoři z linky 1221 nebo mohou na linku odkazovat zdravotníci.

Linky za víc než rok svého fungování přijaly přes 1400 hovorů. Kromě prvních týdnů pandemie loni na jaře odbavili pracovníci obou linek nejvíce hovorů při poslední vlně epidemie, tedy od letošního ledna do dubna.

Umírání blízkých, úzkosti

„Na lince pro blízké a pozůstalé je častá práce s umíráním blízké osoby či s čerstvě pozůstalými, stavy úzkosti z epidemické situace, bezradnost, ztráta jistot, strach z nákazy a z průběhu onemocnění nebo strach o blízké,“ přibližuje mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Operátoři Linky pro zdravotníky potom řeší nejčastěji obavy zdravotníků o jejich blízké a taky celkovou frustraci zdravotních pracovníků.

„Jsou to obavy zdravotníků o jejich blízké. Jsou to ale také zdravotníci, kteří jsou nebo byli v karanténě, nemocní s covidem. V posledních týdnech to byli zdravotníci frustrovaní epidemickou situací, už fyzicky i duševně unavení s projevy depresivního prožívání. Ale jednalo se také o konflikty v týmech, které byly velmi zatížené,“ vysvětluje garant krizových linek - krizový psycholog Lukáš Humpl.

Obě linky fungují pod mnisterstvem zdravotnictví. Operátoři jsou často sami zdravotníci, vyškolení na poskytování první psychické pomoci.