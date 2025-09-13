Speed Festival uzavřel centrum České Lípy. O víkendu bude ve městě jezdit náhradní doprava

Centrum České Lípy v sobotu a v neděli patří Speed Festivalu. Kvůli motoristické akci je pro dopravu uzavřené historické jádro, přilehlé ulice a většina parkovišť v okolí. Městská hromadná doprava bude až do nedělní půlnoci jezdit po náhradních trasách.

Česká Lípa Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sraz veteránů v Černošíně 2024

Centrum České Lípy v sobotu a v neděli patří Speed Festivalu (ilustrační foto) | Foto: Martina Sihelská | Zdroj: Český rozhlas

Druhý zářijový víkend patří v České Lípě všem milovníkům rychlých aut, veteránů a motorek. V sobotu a neděli 13. a 14. září totiž město pořádá už třetí ročník Speed festivalu, který nabídne opět závod v ulicích a především možnost prohlédnout si vozy přímo v České Lípě.

5:42

Škoda představila nové elektrické auto. Má nabídnout nadstandardní dojezd i příznivou cenu, říká expert

Číst článek

Součástí akce je Memoriál B. Engeho, který startuje v sobotu dopoledne, GP v ulicích České Lípy bude v sobotu večer. Tyto závody by měly být pro návštěvníky zdarma, část programu, jako je např. program na vodním hradě Lipý, v KD Crystal nebo v klášterních zahradách je ale zpoplatněný.

Mapa Speed Festivalu | Zdroj: Město Česká Lípa

Uzavírky města

S akcí jsou spojené také uzavírky v centru města. Úplná uzavírka od soboty až do neděle se bude týkat Mikulášské, Moskevské, Erbenovy, Sokolské ulice, ulice U Synagogy a Boženy Němcové a také náměstí T. G. Masaryka.

Uzavřená jsou taky parkoviště v centru města. Uzavírky se dotknou parkoviště před KD Crystal, u OD Banco, u OD Andy v ulici U Synagogy a před zimním stadionem v Barvířské ulici. Částečně se uzavírka dotkne také parkoviště pod nemocnicí.

Objízdná trasa ve směru do centra města vede po silnici č. II/262 (ulice Děčínská, U Ploučnice) a ulicí Purkyňova, Moskevská, Jiráskova, Žižkova. Ve směru z centra města povede ulicí Roháče z Dubé, U Průmyslovky, Arbesova na silnici č. II/262 (ulice Děčínská).

Mapa umístění dopravních značek během SPEED FESTIVALU | Zdroj: Město Česká Lípa

Uzavírkou jsou dotčeny linky MHD č. 202, 205, 206, 218, 224, 225 a 234. Mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová informovala, že po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky Moskevská, Svatého Kříže Erbenova a Sokolská. Místo nich budou autobusy stavět na zastávkách Purkyňova – nemocnice v obou směrech, dále  U Jezu a Hrnčířská. Tyto zastávky budou osazeny „přenosným označníkem“ a budou na nich vylepeny jízdní řády všech dotčených linek MHD.

Jiří Jelínek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme