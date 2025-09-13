Speed Festival uzavřel centrum České Lípy. O víkendu bude ve městě jezdit náhradní doprava
Centrum České Lípy v sobotu a v neděli patří Speed Festivalu. Kvůli motoristické akci je pro dopravu uzavřené historické jádro, přilehlé ulice a většina parkovišť v okolí. Městská hromadná doprava bude až do nedělní půlnoci jezdit po náhradních trasách.
Druhý zářijový víkend patří v České Lípě všem milovníkům rychlých aut, veteránů a motorek. V sobotu a neděli 13. a 14. září totiž město pořádá už třetí ročník Speed festivalu, který nabídne opět závod v ulicích a především možnost prohlédnout si vozy přímo v České Lípě.
Součástí akce je Memoriál B. Engeho, který startuje v sobotu dopoledne, GP v ulicích České Lípy bude v sobotu večer. Tyto závody by měly být pro návštěvníky zdarma, část programu, jako je např. program na vodním hradě Lipý, v KD Crystal nebo v klášterních zahradách je ale zpoplatněný.
Uzavírky města
S akcí jsou spojené také uzavírky v centru města. Úplná uzavírka od soboty až do neděle se bude týkat Mikulášské, Moskevské, Erbenovy, Sokolské ulice, ulice U Synagogy a Boženy Němcové a také náměstí T. G. Masaryka.
Uzavřená jsou taky parkoviště v centru města. Uzavírky se dotknou parkoviště před KD Crystal, u OD Banco, u OD Andy v ulici U Synagogy a před zimním stadionem v Barvířské ulici. Částečně se uzavírka dotkne také parkoviště pod nemocnicí.
Objízdná trasa ve směru do centra města vede po silnici č. II/262 (ulice Děčínská, U Ploučnice) a ulicí Purkyňova, Moskevská, Jiráskova, Žižkova. Ve směru z centra města povede ulicí Roháče z Dubé, U Průmyslovky, Arbesova na silnici č. II/262 (ulice Děčínská).
Uzavírkou jsou dotčeny linky MHD č. 202, 205, 206, 218, 224, 225 a 234. Mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová informovala, že po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky Moskevská, Svatého Kříže Erbenova a Sokolská. Místo nich budou autobusy stavět na zastávkách Purkyňova – nemocnice v obou směrech, dále U Jezu a Hrnčířská. Tyto zastávky budou osazeny „přenosným označníkem“ a budou na nich vylepeny jízdní řády všech dotčených linek MHD.