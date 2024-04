Policie zahájila Speed Marathon. ‚Velké překročení rychlosti může vyjít až na 25 000,‘ říká Straka

Začíná tradiční celoevropská policejní akce Speed Marathon. Strážci zákona v pátek kontrolují na zhruba tisícovce míst po celém Česku dodržování povolené rychlosti. Kde budou hlídky stát, policie zveřejnila dopředu. „Naším cílem je upozornit na problematiku rychlosti a porušování rychlostních limitů,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jan Straka z ředitelství dopravní policie. Rozhovor Praha 9:13 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté na asi tisícovce míst v Česku kontrolují, jestli řidiči nepřekračují povolenou rychlost (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde už namátkou hlídky měří?

Policisté jsou na silnicích už od samého rána. Momentálně se nacházejí například v Praze 7 v ulici Trojská nebo v Praze 4 v ulici Výstavní. Také v Královéhradeckém kraji v Trutnově v ulici Volanovská nebo v Lázních Bělohrad, v Dolní Nové Vsi a v Karlovarském kraji v Chodově v ulici Husova anebo v Karlových Varech v ulici Závodu míru. Na těch místech po celé republice budou policisté celý den.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Policie kontroluje při Speed Marathonu. Poslechněte si rozhovor s Janem Strakou z ředitelství dopravní policie

Proč ty úseky zveřejňujete dopředu? Bude mít taková akce opravdu kýžený efekt? Nedají si tam řidiči dnes pozor a zítra pojedou zase jinak, než by měly?

Akce má spíše preventivní charakter, proto ta místa zveřejňujeme. Naším cílem je upozornit na problematiku rychlosti a porušování rychlostních limitů, protože nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejtragičtější příčinou dopravních nehod.

Pro příklad v roce 2023 zemřelo při nehodách zaviněných nepřiměřenou rychlostí přes 30 procent všech usmrcených osob při nehodách.

Tím, že do akce zapojíme veřejnost, která nám pomáhá vytipovat úseky a místa, kde se cítí nebezpečně, tak očekáváme, že řidiči zpomalí, že dají nohu z plynu. A pokud si při tom uvědomí, že do cíle dorazili s minimálním zpožděním i při dodržování nejvyšší povolené rychlosti, tak to bude právě to, čeho chceme touto akcí dosáhnout.

Místa kontrol

Speed Marathon loni Při loňském Speed Marathonu prověřili policisté téměř 5000 řidičů. U více než poloviny z nich zjistili přestupek. Nedodržení rychlosti bylo nejčastějším problémem - konkrétně šlo o 2100 přestupků.

Povězte nám, kde se dá dohledat, kde přesně kontroly dnes budou?

Místa kontrol jsme zveřejnili na webových stránkách Policie ČR - www.policie.cz, případně je můžete najít i na stránkách www.bezpecnecesty.cz.

Při jaké rychlosti hlídky řidiče zastavují? Je to třeba už při 53 km/h v obci, kde se má jezdit padesátkou?

To se nedá přesně konkretizovat, protože ke spáchání samotného přestupku je vždycky potřeba naplnit nejen formální stránku, což je v tomto případě samotné překročení rychlosti, ale i stránku materiální. To znamená, že to porušení musí ohrožovat zájem společnosti. Musí být nebezpečné.

Nemůžu konkrétně říct, že obecně policisté budou nastavovat o 10 km více, ale záleží to na tom, o jaké místo se jedná, jakým způsobem se zde řidiči chovají. Jiný limit nastaví policisté před mateřskou školkou nebo základní školou a jiný mimo obec na rovném úseku komunikace.

Pokuta až 25 000 korun

Jaký postih v Česku za rychlou jízdu hrozí. Kolik to může stát řidiče peněz a bodů?

Záleží na tom, o kolik kilometrů v hodině ten samotný limit řidiči překročí. Při minimálních překročeních do 10 km/h je to v příkazním řízení na místě do 1500 korun. Ve správním řízení u správního orgánu potom 2000 až 5000.

VIDEO: Řidič se proháněl po dálnici D7 rychlostí 237 kilometrů v hodině. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení Číst článek

O 10 kilometrů a více v obci a mimo obec je to 1500 až 2000 korun na místě, při správním řízení 2000 až 5000 korun. A zároveň dva trestné body. Při rychlosti o 20 kilometrů v obci nebo 30 kilometrů mimo obec a více je to 2500 až 3500 korun, ve správním řízení potom 4000 až 10 000. A také čtyři trestné body.

A při tom nejvyšším překročení nejvyšší povolené rychlosti, to znamená o 40 kilometrů v obci, případně 50 kilometrů mimo obec a více, tak to už na místě policisté řešit nemohou. A ve správním řízení je pokuta 7000 až 25 000 korun, šest trestných bodů a zároveň možný zákaz řízení na šest až 18 měsíců.