Spekulanti s nemovitostmi zneužívají data z katastru. ‚Chceme přístup podmínit identifikací,‘ říká šéf úřadu

Na českém realitním trhu přibývá případů problematického vykupování podílů na nemovitostech. Spekulanti se snaží nekalými praktika získat nemovitost nebo její část a pak ji rychle předprodat za cenu několikanásobně vyšší. Český úřad zeměměřický a katastrální chce podle svého předsedy Karla Štencela takovým případům zabránit. Kvůli nim chce omezit přístup k některým údajům v katastru nemovitostí.

„Jednání dopadlo v náš prospěch. Dokonce částka, kterou jsme mu byli povinni vyplatit v rámci zrušení spoluvlastnictví, byla o 100 000 nižší, než za co on to pořídil,“ popisuje Irena Šteflová výsledek soudního sporu o šestinu rodinného domku na Kolínsku.

Případ sleduje Radiožurnál od začátku, poprvé o něm informoval zhruba před půl rokem. Podíl původně patřil jednomu z bratrů Šteflové. Ten ho přenechal nevlastnímu synovi, který se dostal do finančních problémů.

Ve výpisu z katastru nemovitostí pak bylo uvedené, že je šestina domu zatížená několika exekucemi. Podíl odkoupila obchodní společnost a nabídla ho vlastníkům zbývající části domu. Požadovala milion korun, sama přitom zaplatila 450 tisíc.

Praktiky spekulantů

Ne vždy ale mají takové případy dobrý konec. Spekulanti totiž často používají velmi nevybíravé praktiky, například do nemovitosti nastěhují problematické nájemníky, popisuje advokátka Iveta Klimešová. Ta teď řeší podobný případ, který se týká komunikace.

„Třetinu této přístupové cesty také vlastní spekulant. Tento spekulant velmi znepříjemňuje život ostatním spoluvlastníkům. Dělá jim potíže při povolování stavby a snaží se je určitým způsobem vydírat,“ popsala Klimešová.

Spekulanti se často k údajům o potenciálních zájemcích dostávají přes data na katastru. „Do jednotlivých řízení se dívají. Dívají se, jací jsou tam účastníci a na základě toho vyhodnocují, jestli se jedná o zajímavé řízení, například případ, kdy dochází k dědictví,“ potvrdil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel.

Zavádění opatření

Aby se takovým situacím zamezilo, chce úřad předložit do připomínkového řízení v druhém pololetí letošního roku návrh změn v katastrálním zákoně. Ten počítá s rozdělením přístupu k údajům z katastru do několika režimů.

„Chceme přístup k osobním údajům evidovaným v katastru podmínit identifikací osoby, která si údaje bere. Nebylo by to anonymní a v případě zneužití by mohl zakročit Úřad pro ochranu osobních údajů,“ vysvětlil Štencel.

V praxi by to znamenalo, že například údaje o parcele – tedy její číslo nebo rozloha – zůstanou stále volně přístupné. Pro osobní údaje o vlastnících by ale měla být v budoucnu už identifikace nutná. Kdo by pak měl zájem o katastrální listiny, přehled vlastnictví a cenové údaje, tak by už musel uvádět právní důvod k získání těchto dat.

Nejpřísnější režim by se týkal hromadného získávání údajů o osobách a právních vztazích, tady by přístup byl omezený podmínkou uvedení právního zájmu.

Prevence

Úřad chce, aby změny byly účinné od ledna 2027. Do té doby je ale podle právničky spotřebitelské poradny dTest Lucie Kejharové dobré se mít před podobnými nabídkami různých společností na odkup podílu na pozoru. Minimálně si na ně tedy na internetu dohledat reference, ale také mít představu o hodnotě svého podílu.

„Je dobré si nechat vypracovat znalecký posudek přímo od soudního znalce. Tam ale musíme počítat s tím, že znalec bude požadovat odměnu, která bude ve výši vyšších jednotek tisíc,“ dodala Kejharová.

Zájemce podle ní musí počítat s částkou mezi pěti a dvaceti tisíci. Nebo si pořídit odhad od realitní kanceláře, který většinou bude o něco levnější – ale v případě sporu nemá takovou váhu.