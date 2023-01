Policie Špindlerův Mlýn na rozdíl od soboty uzavřít nemusela, příjezd aut byl podle ní v neděli plynulý

Příjezd návštěvníků do Špindlerova Mlýna na závody Světového poháru v alpském lyžování žen byl v neděli plynulý. Policie autům vjezd do centra střediska, na rozdíl od soboty, uzavřít nemusela. Mnoho návštěvníků a lyžařů odstavilo svá auta na záchytných parkovištích ve Vrchlabí a do Špindlerova Mlýna je zdarma odvezla autobusová kyvadlová doprava, uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Špindlerův Mlýn 10:15 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sobotní kolona před Špindlerovým Mlýnem | Foto: Lukáš Liška | Zdroj: iROZHLAS.cz

V neděli lidé do Špindlerova Mlýna podle policie vyrazili dříve a využili zejména provizorní parkoviště na zavřené silnici II/295 na příjezdu do Vrchlabí v lokalitě Vejsplachy. „Parkoviště Vejsplachy bylo před 09.00 zaplněné z asi 80 procent. Místa k parkování stále zbývala i na parkovištích v samotném Špindlerově Mlýně,“ řekla mluvčí.

Dopravní situaci i dnes intenzivně monitorujeme a ve spolupráci s pořadateli @worldcupspindl regulujeme parkování vozidel, dohlížíme na bezpečný a plynulý provoz ( silnice č. 295 u Vrchlabí, Liščí farma). pic.twitter.com/yaOKUTx0jx — Policie ČR (@PolicieCZ) January 29, 2023

Policie podle Pižlové na základě dosavadní situace nepředpokládá, že by v neděli musela vjezd do Špindlerova Mlýna omezovat. V případě uzávěry, která by byla v Herlíkovicích na okraji Vrchlabí, by do střediska mohla vjet jen vozidla s dříve vyřízeným povolením.

První kolo závodů ve slalomu začalo v 09.15, druhé je naplánované na 12.15. Z parkovišť ve Vrchlabí se autobusy do Špindlerova Mlýna kromě návštěvníků závodů dostanou i lidé, kteří si do Špindlerova Mlýna přijeli zalyžovat. Ve Špindlerově Mlýně je kvůli světovému poháru uzavřena pouze černá sjezdovka ve Svatém Petru. Ostatní sjezdovky mají rekreační lyžaři k dispozici.