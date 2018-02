Špiníte nepohodlné politiky, nařkl na videu Okamura Český rozhlas. 'Kategoricky to odmítáme,' říká ředitel

Dva dny se server iROZHLAS.cz pokoušel získat reakci předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Chtěl se ho zeptat na jeho výzvu na zavedení dne k uctění obětí holokaustu, který již 15 let existuje. Nakonec ho zastihl v Poslanecké sněmovně. Okamura se však o tématu odmítl bavit. A pouze přečetl prohlášení, podle něhož Český rozhlas vede proti hnutí SPD kampaň. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral nařčení odmítl. Video Praha 6:00 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

O reakci server iROZHLAS.cz požádal ve středu. Dopoledne nejdříve zavolal přímo Okamurovi, který nereagoval. Později se ozvala politikova asistentka Alexandra Foralová s tím, na co se ho redaktor chce dotazovat. Poté přislíbila, že jakmile získá stanovisko, ozve se. Když ani během odpoledne nepřišla žádná reakce, server iROZHLAS.cz opět zkusil Okamurovi zavolat a poslal mu SMS. Předseda hnutí SPD ale nereagoval a telefon nebrala ani Foralová.

Zaveďme významný den všech obětí holokaustu, vyzval Okamura. Existuje už od roku 2003 Číst článek

Omyl v České televizi

Okamura v úterních Událostech České televize pronesl následující slova: „Chceme, abychom určili významný den všech obětí holokaustu. Ať si je připomeneme a připomínáme si i ta zvěrstva. Pojďme o tom hlasovat ve sněmovně.“

Takový den však již existuje od roku 2003, připomněl mu moderátor. Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti uznal Parlament jako významný den České republiky. Připadá na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen Rudou armádou koncentrační tábor Osvětim.



Server iROZHLAS.cz se chtěl místopředsedy sněmovny mimo jiné zeptat na jeho přešlap: zda si informaci před televizním výstupem ověřoval, jestli ji s někým konzultoval a zda se jen účelově nesnaží zmírnit dopady výroků týkajících se bývalého sběrného a pracovního tábora v Letech u Písku, kvůli němuž mu hrozí odvolání z postu místopředsedy sněmovny.



Zastihnout se ho podařilo až před a po jednání Organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Prosbu o krátký rozhovor nejdříve odbyl slovy, že nemá čas, protože spěchá na výbor.

Přečetl prohlášení

Po jednání výboru místopředseda sněmovny pouze přečetl prohlášení, které již zveřejnil na facebookovém profilu. „Vzniká dojem, že Český rozhlas otevřeně vstoupil do politiky jako politický subjekt, který je součástí politického zápasu v České republice. Za peníze českých občanů špiní nepohodlné politiky a politické subjekty. Žádáme, aby Český rozhlas sdělil občanům České republiky, kolik jsou platy a mzdy jednotlivých redaktorů,“ žádal Okamura Český rozhlas.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral slova šéfa hnutí SPD odmítl. „Český rozhlas je zcela nezávislý, objektivní a nestranný a plní tím svoje poslání média veřejné služby. Řídí se ve svém vysílání příslušnými zákony i Kodexem Českého rozhlasu. Nařčení pana Okamury kategoricky odmítáme,“ uvedl Zavoral.

Rozhlas nabízí prostor

Český rozhlas pravidelně Okamurovi a místopředsedovi SPD Radimu Fialovi nabízí prostor ve svém vysílání, ale bez úspěchu. „Vedení SPD opakovaně odmítá naše pozvání do publicistických rozhovorů Interview Plus a 20 minut Radiožurnálu," upozorňuje vedoucí redakce publicistiky Petr Dudek.



Šéf SPD již loni uvedl, že chce Český rozhlas zestátnit. „Chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu. I proti tomuto vyjádření se Zavoral ohradil s tím, že „zestátnění médií veřejné služby by pak znamenalo pošlapání demokratického zřízení v naší zemi“.

Okamura o Letech Šéf SPD v lednu řekl, že tábor nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se za tvrzení, že nebyl oplocený, omluvil. Uvedl ale zároveň, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu.