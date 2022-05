Kanál Dunaj-Labe-Odra ne. Na Ostravsku chce ministerstvo napojení na Polsko, města jsou proti

Přípravu velkého mezinárodního kanálu Dunaj-Labe-Odra sice zastavila vláda, rozhodnutí se ale netýká celého projektu. Ministerstvo dopravy totiž počítá s tím, že splavní úsek řeky Odry mezi Ostravou a Bohumínem. Cílem je se napojit na říční cesty v Polsku, které budou znamenat rozvoj lodní dopravy v Moravskoslezském kraji. Přírodovědci a také města na řece jsou ale proti. Ostrava 13:23 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lodní doprava na říčním kanále (ilustrační foto) | Foto: Radek Duchoň

„V krajině bychom takto měli kanál, který by byl nositelem vody potenciálně znečištěné pohybujícími se loďmi. Znamená to samozřejmě zásadní zásah do hydrologické bilance daného území,“ vysvětluje Radiožurnálu geomorfolog Jan Hradecký, který je i děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Na splavnění Odry ale dál trvá ministerstvo dopravy. Podle mluvčího Martina Brychty to bude znamenat rozvoj pro celý Moravskoslezský kraj: „Jde o druhé napojení České republiky na evropskou síť vodních cest, hlavně na dynamicky se rozvíjející námořní přístav Štětín-Svinoústí. Lodě by mohly převážet například kontejnery, různé nadrozměrné náklady nebo automobily.“

Projekt podporuje také náměstek hejtmana Radek Podstawka z hnutí ANO. Podmínkou kraje ale je, aby kanál vznikl mimo chráněné území meandrů Odry v blízkosti Bohumína.

„Souhlasíme s tím, že Odra poteče do Polska a zpátky potom kanál povede v místě, kde to bude co nejméně zasahovat do životního prostředí. Samozřejmě ale chceme, aby meandry byly zachované a došlo k co nejmenšímu zásahu do životního prostředí,“ říká Podstawka.

Proti splavnění řeky jsou naopak města Bohumín a Ostrava. Tvrdí, že zastavení projektu celého kanálu Dunaj-Labe-Odra se jich nijak nedotklo. Dál tak nebudou moci nakládat s pozemky, které jsou v územním plánu blokované právě pro tento projekt.

„Dvacet pět roků zažívám diskuse o kanálu Dunaj-Odra-Labe a zdá se, že budou pokračovat. Jenom se to nebude jmenovat ‚Dunaj-Odra-Labe‘, bude se to jmenovat ‚splavnění Odry‘. Brání to v rozvoji městských částí, kudy to prochází, i rekreačnímu využití některých oblastí,“ říká bohumínský starosta Petr Vícha z ČSSD.

Podobný názor zastává i Ostrava. „Proti záměru brojíme z několika důvodů. Tím hlavním je dopad na životní prostředí, kdy se domníváme, že dojde k fatálnímu a nevratnému poškození unikátního přírodního biotopu řeky Odry,“ dodává ostravský primátor Tomáš Macura z hnutí ANO.