Část SPO se chce vrátit k názvu Zemanovci. 'Teď jsme ve stínu SPD,' říká možný kandidát na předsedu

Po volebním debaklu ve sněmovních volbách si Strana práv občanů (SPO) ve středu na mimořádném sjezdu zvolí nové vedení. Zatím jediným potvrzeným kandidátem na post předsedy je pražský šéf a někdejší člen ODS Jaroslav Dvořák. Ten bude současně navrhovat, aby se strana vrátila k původnímu označení Zemanovci. V předsednictvu by mohl navíc skončit hradní poradce Martin Nejedlý. S projevem na sjezdu vystoupí také prezident Miloš Zeman. Původní zpráva Praha 6:00 28. března 2018

„Je mým cílem dokázat, že SPO(Z) je nejen stranou pana prezidenta Miloše Zemana, ale kompetentním politickým subjektem,“ napsal Jaroslav Dvořák v sms serveru iROZHLAS.cz.

Současně ale uvedl, že chce na Zemanův politický styl navázat. „V roce 2002 byl přerušen. Od té doby se stala politika pouze nástrojem 'lupičských výprav' Kalousků, Topolánků, Janoušků, Dalíků a dalších,“ doplnil.

Náhrada za Velebu

Dvořák by tak v čele strany mohl vystřídat dosavadního předsedu a senátora Jana Velebu, který oznámil, že stranický ani senátní post obhajovat nebude. Podporu má podle svých slov až u 70 procent spolustraníků.

Zda za Dvořákem stojí i prezident Miloš Zeman, který stranu v roce 2009 zakládal, není jasné. Dvořák se podle svých slov ohledně plánované kandidatury snažil Pražský hrad kontaktovat, ovšem bez úspěchu.

Vůči Dvořákovi má ale výtky třeba šéf liberecké organizace Jaroslav Masopust: „Pan Dvořák přišel z ODS a propaguje pravicové myšlenky. Předsedou by měl být člověk, který není zatížený minulostí nebo přeběhlík z jiné strany.“

Sám Masopust se podle vlastních slov o post šéfa strany ucházet nechce. „Byl jsem mobilizovaný několika předsedy, bohužel tu funkci ale nemůžu vzít kvůli pracovní zaneprázdněnosti.“

Spolustraníkům na předsedu ale podle svých slov navrhne šéfa zlínské organizace Lubomíra Nečase. „Je to velice inteligentní člověk, pracovitý a ve straně je od začátku,“ doplnil.

Nečas, který ještě před dvěma lety zastával post náměstka zlínského hejtmana, na dotaz serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že kandidaturu zvažuje: „Dostal jsem návrhy, abych kandidoval. Ještě se ale rozmýšlím.“

Dalším uchazečem o post předsedy strany spojené s prezidentem by mohl být podle Masopusta první místopředseda Marian Keremidský. Ten na přímý dotaz nereagoval. „Vše se dozvíte na místě,“ uvedl pouze. Pro Deník však řekl, že kandidaturu také zvažuje.

Návrat k Zemanovcům

Členové Strany práv občanů by na sjezdu mohli diskutovat také o změně názvu strany. Dvořák totiž chce navrhnout, aby se do něj vrátilo původní označení Zemanovci. To partaj nesla ještě v roce 2014.

„Jako pražská organizace to máme v usnesení a jsem pověřen tím to na sjezdu navrhnout. Mluví se o tom, jestli bychom název nahradili označením Zemanovci, nebo bychom se vrátili k označení SPO. Tato diskuse se, předpokládám, odehraje na sjezdu,“ popsal.

Stejně tak soudí další možný kandidát Nečas ze Zlínska: „Ztrátou názvu Zemanovci došlo k menší viditelnosti strany. V podstatě náš název včetně loga přehlušila SPD Tomia Okamury, to nám trochu převzal, dostali jsme se do stínu.“

Pro změnu názvu je také Masopust. Konzultovat to však straníci musí podle něho nejdříve s Milošem Zemanem. Redakce proto požádala o vyjádření mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Na dotaz, jak se k tomu staví prezident, pouze uvedl: „Pan prezident sjezd SPO navštíví a pronese zde projev.“

Konec Nejedlého?

Na mimořádném sjezdu dojde také k převolení místopředsedů SPO. Podle libereckého šéfa Masopusta by měl v předsednictvu skončit poradce prezidenta Martin Nejedlý. Stejně tak by se o funkci ve vedení neměl ucházet ani kancléř prezidenta Vratislav Mynář, který je už nyní pouze řadovým členem.

„Stahují se z funkcí, určitě nebudou kandidovat,“ uvedl Masopust. Potvrdil to také pražský šéf Dvořák. Nejedlý ani Mynář na dotazy serveru iROZHLAS.cz zatím nereagovali.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář a místopředseda Strany Práv Občanů Martin Nejedlý (vpravo) přicházejí k sídlu strany v Praze, kde sledovali 13. ledna 2018 spolu s prezidentem Milošem Zemanem sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Kriticky se vůči nejbližším spolupracovníkům prezidenta vyjádřil v posledních měsících například premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebo předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle Dvořáka to s tím ale nesouvisí: „Myslím, že je to součást tlaku na pana prezidenta, když nelze najít nic na něm. Domnívám se, že je to kvůli tomu, že mají před sebou jinou práci.“

Další místopředsedové, tedy šéf Moravskoslezského kraje Karel Sládeček a náměstek ústeckého hejtmana Petr Šmíd, mají v plánu posty ohajovat, jak řekli serveru iROZHLAS.cz.

Zadlužená partaj

SPO se nyní podle oslovených členů chce zaměřit na komunální volby, které se konají letos na podzim. V krajských volbách před dvěma lety se partaj v některých krajích spojila s SPD Tomia Okamury.

„My jsme bedlivě zvažovali, jestli do voleb půjdeme a jestli na to budeme mít peníze. Nakonec jsme se na předsednictvu usnesli, že si vezmeme úvěr, který splatíme z příspěvku na krajské zastupitele a těch máme dost. Takže jsme to propočítali a ještě nám něco zbyde.“ Jaroslav Masopust (šéf liberecké organizace )

To nyní za Liberecko odmítá například Masopust: „Byl to pokus a k ničemu to nevedlo, musíme se postavit na vlastní nohy. Máme svůj program založený na myšlenkách a odkazu Miloše Zemana a toho se budeme držet.“

Možnou koalici naopak nevylučuje pražský šéf Dvořák. „Myslím, že to bude na jednotlivých krajích, každý region má svá specifika. V Praze si dokážu představit koalici až tří stran, kterých ale neřeknu.“

Odmítá však, že by šlo o SPD. „SPD nás do parlamentních voleb odmítlo a o SPD se hovoří v různých nuancích jako o dalších Věcech veřejných. My nejsme ale strana na jedno použití. Dokud nebude SPD deklarovat svůj vztah k holokaustu, tak si myslím, že alespoň v rámci Prahy je to nereálné,“ doplnil.

Strana práv občanů je přitom zadlužená – jen na volby do Poslanecké sněmovny si musela vzít bankovní úvěr necelých devět milionů korun. Dosud přitom nebylo jasné, z jakých peněz ho chce splácet. Za loňský rok SPO na svém zvláštním účtu vykázala příjmy jen za necelých sedm milionů korun (více čtěte ZDE). Vedle spolku Přátelé Miloše Zemana sponzorovala navíc i prezidentskou kampaň Miloše Zemana.

Podle Jaroslava Masopusta z Liberecka však strana kryla půjčku státním příspěvkem za krajské zastupitele. „My jsme bedlivě zvažovali, jestli do voleb půjdeme a jestli na to budeme mít peníze. Nakonec jsme se na předsednictvu usnesli, že si vezmeme úvěr, který splatíme z příspěvku na krajské zastupitele a těch máme dost. Takže jsme to propočítali a ještě nám něco zbyde,” popsal. Krajských zastupitelů má SPO 16.