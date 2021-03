Z Brna do Znojma za půl hodiny? Správa železnic uvažuje o stavbě nového vlakového spojení

Cesta ze Znojma do Brna nyní trvá více jak dvě hodiny. To by se však mělo změnit. V plánu je vlakové spojení, které by mělo cestujícím zabrat 30 minut. Je to jedna z možností, jak by se v dalších letech mohla rozvíjet železniční doprava na jižní Moravě. Správa železnic momentálně dokončuje studii proveditelnosti tohoto nového vlakové spojení. Brno 21:14 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak, večer, noc, interiér, České dráhy (ilustrační) | Zdroj: Profimedia

Jako nejpravděpodobnější trasa, kudy by mohla nová železniční trať vést, se podle Správy železnic zdá tato varianta: z Brna vyjede vlak po připravované vysokorychlostní trati do Šakvic, po cestě odbočí na novou železnici poblíž Unkovic směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. Za obcí by se poté napojil na současnou trať Břeclav-Znojmo, kterou by železničáři museli elektrizovat.

Správa železnic uvažuje o stavbě nového vlakového spojení z Brna do Znojma. Cestování by mohlo zkrátit o desítky minut

Vlak, který by na některých úsecích mohl jet až 230 kilometrů v hodině, by cestu ujel za méně než půl hodiny.

Pro srovnání: z centra Brna do centra Znojma dojedete autem přibližně za 55 minut. Záleží samozřejmě na tom, jak hustá je doprava především v Brně. Běžnou autobusovou linkou pojedete hodinu a čtvrt. Kdybyste chtěli jet vlakem, tak cesta potrvá přes dvě hodiny, protože žádný přímý vlak do Znojma nejezdí. Přestupovat se musí v Břeclavi nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou. Při cestě jinou tratí přes Moravský Krumlov trvá cesta ještě déle.

Rozvoj regionu

Správa železnic se v posledních dnech sešla s některými starosty na Znojemsku, její zástupci projednávali různé možnosti a varianty. Starostové mluví o přínosu pro region.

Starosta Znojma Jakub Malačka (ČSSD) vidí v nové železnici největší impulz pro rozvoj regionu v historii. Podle něj by trať pomohla i lidem, kteří dojíždějí například pracovat do skladů v Pohořelicích.

Nové spojení by také podle něj mohlo omezit odliv mladých lidí z města, kteří se po studiu na vysoké škole už nevrací zpět do Znojma. To všechno jde ruku v ruce s rozšířením města a celkovým rozvojem nejen Znojma, ale také okolních obcí.

V tuto chvíli Správa železnic prověřuje různé varianty rozvoje železniční sítě na jižní Moravě. Vše tak bude záležet na finální podobě studie, kterou má mít podnik hotovou do léta. Pak ji bude posuzovat a schvalovat ministerstvo dopravy.

Od toho se odvíjí další kroky jako navazující projektové přípravy včetně projednání nutných změn v územních plánech. Na papíře je v tuto chvíli plánované dokončení nového spojení do roku 2031. Skutečný termín lze podle Správy železnic v tuto chvíli jen obtížně odhadovat.