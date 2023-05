SPD a Trikolora podepíšou spolupráci ‚pro všechny následující volby‘. Reagují na radikální konkurenci

Na středeční demonstraci SPD a Trikolory v Liberci oznámila Zuzana Majerová, že obě strany dokončují memorandum o spolupráci ve všech následujících volbách. Serveru iROZHLAS.cz to poté potvrdil i 1. místopředseda SPD Radim Fiala. Podle politologa Aleše Michala jde o přímou reakci na snahy Jindřicha Rajchla a jeho strany PRO zasáhnout do prostoru radikální pravice a nabídnout spojené síly. Praha/Liberec 6:00 28. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura a šéfka Trikolory Zuzana Majerová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Majerová novinku oznámila na závěr svého vystoupení na společné demonstraci. „Jediné, co dává smysl, je spolupracovat. Právě proto budeme ve velmi blízké době podepisovat memorandum o spolupráci ve všech následujících volbách,“ zakončila projev s tím, že „je třeba zachránit Českou republiku“.

Podle Aleše Michala z Institutu politologických studií FSV UK je deklarovaná spolupráce reakcí na stále ještě relativně novou politickou stranu v prostoru krajní pravice – PRO Jindřicha Rajchla.

„Ohlášené spojenectví dává primárně smysl pro Trikoloru, jejíž vnitřní organizace po odchodu Rajchla značně utrpěla. Pro ně se jedná o jedinou šanci, jak přežít,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Rajchl byl do ledna 2022 místopředsedou Trikolory, po sporech se šéfkou strany Majerovou ale odešel a založil si PRO s velmi podobným programem.

Pro SPD a Trikoloru má navíc spolupráce i marketingový význam. „Prostor radikální pravice je dlouhodobě atomizovaný, což generuje požadavek na spolupráci a kooperaci ve volbách. Zatímco o PRO mohou tvrdit, že se budováním nové strany snaží scénu dále štěpit, oni ze svého pohledu deklarují vůli po sjednocení,“ vysvětluje politolog.

PRO se objevilo v posledních týdnech objevilo ve dvou relevantních průzkumech. Agentura Kantar CZ mu naměřila nejprve tři a poté dvě procenta podpory. Trikolora z jejich šetření zcela vypadla a SPD by v dubnu volilo osm procent respondentů a v květnu devět.

‚Symbolické gesto‘

Na liberecké akci vystoupila Majerová z Trikolory jako jediná, většina řečníků byla ze sněmovní SPD. Kromě Fialy promluvil i předseda Tomio Okamura nebo poslanec Jaroslav Foldyna.

Právě ten před několika týdny v rozhovoru pro iROZHLAS.cz nastínil možnou spolupráci SPD s menšími podobně smýšlejícími stranami jako Trikolora, ale i PRO Jindřicha Rajchla.

Zejména na kooperaci s Rajchlem se ale už tehdy lídři SPD příliš netvářili. Namísto toho jednali o bližší spolupráci s Trikolorou. Nejprve o společném postupu pro krajské volby na podzim 2024, z toho se však nyní vyvinula spolupráce pro všechny další typy voleb. Těmi nejbližšími je přesně za rok hlasování do Evropského parlamentu.

SPD s Trikolorou se dnes vyjadřují jasně ve prospěch referenda o členství v Evropské unii, zatímco ANO nebo PRO Unii kritizují a chtějí ji změnit, nikoliv z ní odejít.

„Jsme jedinou euroskeptickou stranou, podporujeme referendum o vystoupení z EU. Tady vidíte jasný rozdíl oproti PRO nebo ANO.“ Tomio Okamura (předseda SPD / Interview ČT 24 / 17.4.2023)

„Beru to více jako symbolické gesto, kterým chceme říci, že je nutné se spojovat a porazit vládu Petra Fialy,“ řekl nyní pro iROZHLAS.cz Foldyna ke spojenectví s Trikolorou.

Z jeho dřívějších vyjádření plyne, že je zastáncem širšího spojení. Jako strany, se kterými by SPD mohlo spolupracovat, bere i hnutí ANO a PRO. „Bude záležet na formě spolupráce. Zda to bude podpora, volební koalice či povolební koalice. Ale těžko spekulovat, do voleb je ještě dlouho,“ doplňuje Foldyna.

Politolog Michal také připomněl, že SPD už má jednu větší volební spolupráci za sebou. Ve svých vůbec prvních volbách, kterými byly krajské v roce 2016, spolupracovali se Stranou práv občanů Zemanovci. „Okamura si ale nyní dá pravděpodobně pozor na formální ukotvení spolupráce, čemuž tak dřív nebylo,“ domnívá se.

Spolupráci s Trikolorou si SPD v mnoha obcích vyzkoušela už loni v září při komunálních volbách.

Prostor radikální pravice prochází strategickou rekonfigurací: na jedné straně SPD a Trikolóra, na straně druhé PRO a ANO. Probíhá boj o issue ownership: nejen odpor k , ale třeba taky o sílu postoje k dohodě s . — Aleš Michal (@ales_michal) May 24, 2023

Přeběhlice Hyťhová

Zvláštní příchuť má budované spojenectví pro bývalou poslankyni Terezu Hyťhovou. V roce 2017 byla za SPD zvolena do Sněmovny, o tři roky však z hnutí odešla a přestoupila k Trikoloře. Stala se dokonce stranickou místopředsedkyní.

„K tomuto kroku jsem směřovala delší dobu, tak jak jsem více a více poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD. Politiku vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců,“ uvedla tehdy.

Dnes ale svá dřívější slova bere zpátky. Na konci dubna, když začaly vycházet na povrch informace o spojenectví těchto dvou stran, na svém facebookovém profilu zveřejnila prohlášení.

„Když jsem jako členka opouštěla SPD, při svém odchodu jsem uvedla, že SPD je podnikatelský projekt. Ráda bych svá slova vzala zpět, jelikož tato slova nejsou pravdivá,“ mírní dnes dřívější vášně. „K žádnému nevhodnému chování ze strany Tomia Okamury vůči mně nikdy nedošlo,“ doplnila.