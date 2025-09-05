Společnost ETW musí zlikvidovat plastový odpad z areálu v Lenešicích. Kam ho vozí, zjišťují i inspektoři
Z areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku začala firma ETW odvážet plastový odpad. Nařídila to Česká inspekce životního prostředí. Kam společnost odpad vozí, se ale neví. Lidé v Nelahozevsi na Mělnicku se obávají, že končí u nich. A obavy mají taky z rozšíření švábů, kteří se v Lenešicích ze skládky dostali do domů, informuje Český rozhlas Sever.
„Konečně došlo k odvážení skládky. V podstatě jsme to na inspekci dali začátkem února letošního roku a teprve v srpnu inspekce rozhodla o odvozu,“ vysvětloval při pozorování nakládky tří kamiónů v areálu lenešického cukrovaru nezávislý starosta Lenešic Zdeněk Plaček.
„Jsme rádi, že to od nás odjíždí, ale bohužel nevíme kam,“ dodává starosta. Co se s odpadem z Lenešic děje, zjišťuje i Česká inspekce životního prostředí. „Odpady by měly být převezeny do legálního zařízení pro nakládání s odpady, a to do 30. září,“ říká mluvčí Miriam Loužecká.
„Odpovědnou společnost jsme rovněž vyzvali k doložení dokumentů prokazujících, jak bylo naloženo s dosud vymístěnými odpady,“ uzavírá mluvčí.
Zásah proti švábům zajišťuje odborná firma a jejich likvidaci pak pravidelně kontroluje ústecká krajská hygienická stanice. „Na pozemku, který je využíván společností ETW s. r. o., je prováděná v pravidelných čtrnáctidenních intervalech speciální dezinsekce,“ říká hygienička Zdeňka Klapková.
„Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje disponuje provozními záznamy o provedených DDD službách a samotné zásahy také kontrolovala,“ pokračuje Klapková.
Zapojení obyvatel
Minulý rok musel hubení švábů řešit také Jaroslav Hruška, jeden z obyvatel ve vilové čtvrti v těsné blízkosti průmyslového areálu v Nelahozevsi, kde má firma ETW zpracovatelský závod. A nebyl sám. „Nebyli jsme jediní. Měli to i sousedi v okolí, takže se to časem řešilo i s obcí,“ popsal Hruška.
Desinsekci švábů v mateřské školce zajišťoval obecní úřad. „Školka tento výskyt také zaznamenala, protože s areálem přímo sousedíme. Spíše jsme byli připraveni nežli zaskočení, jak se říká. Deratizaci jsme provedli i tam,“ potvrzuje nezávislý starosta Nelahozevsi Jakub Brynda.
Hmyz se rozšířil z jedné z hal průmyslového areálu. „Lidé se stěžovali na častý výskyt švábů, kde ale D7 Park Logistik – ten areál, o kterém se bavíme – velmi rychle a promptně zasáhl, zaplatil deratizaci a všechno se uklidilo,“ doplňuje starosta Brynda.
V areálu se teď začalo objevovat větší množství balíků s plasty. Obyvatelé se tak obávají, že by to mohly být odpady z Lenešic. Ani majitel areálu ani jednatelé firmy ETW žádosti o rozhovor nevyhověli.