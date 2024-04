Společnost J.O. Investment znovu u soudu. Obžaloba navrhuje Ortinskému osm let vězení a peněžitý trest

Státní zástupce Boris Havel navrhl po přečtení obžaloby v kauze společnosti J.O. Investment (JO) pro majitele firmy Jakuba Ortinského osm let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun. Pro další dva obžalované, Petra Šorfu a Martina Hromadu, žádá šest let a desetimilionové peněžité tresty. Havel to v pondělí řekl u pražského městského soudu po přečtení obžaloby, podle které trojice podvedla více než 3700 lidí a 162 firem.

Praha 15:03 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít