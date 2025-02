Politika se vyprázdnila. Mladý talent je konkurent, proto se recyklují pořád stejní lidé, myslí si Havlík

Společnost si zvykla, že lídři jsou hřmotní hulváti, kteří ukřičí ostatní. Proto letošní volby pro ODS nejspíše nedopadnou dobře, myslí si spoluzakladatel ODS Petr Havlík. „Přijít před voliče a říct jim, že lépe už bylo, nemůže vyhrát volby. Takže přijde nějaký bourák, který říká, že bude líp,“ říká pro Český rozhlas Plus. Podle něj občanským demokratům chybí lídr, který by přesvědčil voliče a dokázal konkurovat nabídce ostatních stran. Osobnost Plus Praha 19:20 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Petr Fiala podlehl nervozitě nebo možná tlaku lidí kolem sebe a snaží se vyprofilovat do polohy druhého Andreje Babiše (ANO). Ale to je nonsens a voliči mu to nevěří,“ domnívá se v pořadu Osobnost Plus Havlík. „Člověk by měl respektovat svoji vlastní identitu, to není zboží na prodej.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si záznam celého rozhovoru se spoluzakladatelem ODS Petrem Havlíkem

Fialova snaha podle něj koresponduje se současnými tendencemi v politice, kdy už nerozhoduje obsah, ale poptávka formovaná sociálními sítěmi.

„Politika vyprázdnila svůj obsah. Dneska je to variace showbyznysu, byznysové poptávky a nepříliš povedené taškařice,“ hodnotí. „Vytratila se disciplína a diskuze. Už spolu nepřemýšlíme, už spolu skoro ani nemluvíme.“

Marketingové strategie politiků a jejich působení na sítích je jednak odpovědí na tento trend, ale zároveň umocňuje jeho dopady a formuje očekávání voličů.

„Česká politická krajina je skoro komediální. Jedna třetina chce hřmotného hulváta. Dřív to byl Miloš Zeman, před ním Jiří Paroubek, dneska je to Babiš,“ analyzuje spoluzakladatel ODS. „Druhá třetina chce volit obsah politiky, chtějí pokračovat v našem ukotvení, pro ně je to volba menšího zla. Poslední třetina už rezignovala a k volbám nepůjde.“

Zároveň se vytrácí i kompetence politiků a již neplatí, že politická reprezentace je výběr nejlepších. Většina stran je navíc personálně vyprahlá a nenabízí nové tváře.

„Recyklují se pořád stejní lidé. Mladý talent je vlastně konkurent, někdo, kdo může ohrožovat moje zájmy,“ vysvětluje Havlík, proč nemají zástupci stran zájem dávat šanci jiným členům.

Nestrádají, proto nerebelují

K podobným posunům v politice i smýšlení voličů dochází i v dalších státech, všímá si někdejší politik. Společnost totiž dosáhla bodu, kdy je zvyklá na civilizační výhody natolik, že neakceptuje zdlouhavá řešení současných problémů.

„Přijít před voliče a říct jim ‚milí voliči, mám vás rád, ale musím vám říct smutnou zprávu – lépe už bylo‘ nemůže vyhrát volby. Takže přijde nějaký bourák, který říká, že bude líp,“ uvádí Havlík.

26:16 Urban: Politiku zachvátila epidemie bolševismu. Všichni si myslí, že vítěz může potlačit menšinu Číst článek

Takovou hybnou silou je ve Spojených státech prezident Donald Trump, v Maďarsku premiér Viktor Orbán a v Česku se předpokládá, že na podzim se jím stane znovu Andrej Babiš jako premiér. A je otázka, jaký vliv to na českou společnost bude mít, obává se spoluzakladatel ODS.

„Maďaři už mají Orbána dvacet let. Uplatňuje model ‚já si vás koupím a vy se nebudete starat o politiku‘,“ popisuje Havlík. „Maďaři mají pocit, že se nemají zas tak špatně, tak nerebelují. Slováci ano, ale pořád je to minorita. My jsme v jiné situaci, česká společnost je přece jen odlišná.“

Pokud by se chtěl vydat Babiš stejnou cestou jako Robert Fico na Slovensku nebo Orbán, vytvoří podle někdejšího politika koalici s kýmkoliv. Dá se ale předpokládat, že hnutí ANO se od Evropy nebude chtít odstřihnout. Podle expolitika proto bude jediným možným partnerem STAN.

„Mají stejný genetický kód, vznikly jako účelové shromáždění lidí,“ domnívá se. „A podívejte, jak je šéf Starostů Vít Rakušan zticha, nekritizuje.“

S touto koalicí by ale nejspíše nesouhlasili voliči Starostů coby dnešní vládní strany.

„STAN pak řekne: ‚My jsme se obětovali, abychom neztratili příslušnost k Evropě‘. Navíc voličův mandát končí ve chvíli, kdy tam hodí lístek. Pak už se to děje bez něj,“ uzavírá Havlík.

Proč už pro nás Evropa nefunguje jako vzor? A vychovávají si politici své nástupce? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru v úvodu článku. Ptá se Barbora Tachecí.